"Страхи/Ошибки". Что лучше: работать на себя или по найму?

В чем плюсы и минусы обоих подходов? Кому будет легче на старте и какими качествами должен обладать предприниматель? Как побороть страх неизвестности? Что не так с советом: "преврати хобби в работу, и ты больше никогда не будешь работать"?
Вместе с практикующим карьерным консультантом, блогером Натальей Токарской и клиническим психологом Григорием Мисютиным собрали в одном месте рекомендации всем, кто хоть раз задумывался о своем деле.
2:25 Как лучше: работать по найму или открыть что-то своё?
4:15 Кому точно не надо идти в бизнес и наоборот?
13:30 Как побороть страх неизвестности?
17:30 Почему так часто заместители руководителей уходят в бизнес?
20:20 Сделать из хобби бизнес и не работать всю жизнь?
23:50 Что сказать работодателю на собеседовании, если ваши прошлые попытки открыть своё дело провалились?
29:00 Реально ли совмещать бизнес с работой по найму (и как объясниться со своим работодателем)?
31:50 Важные советы тем, кто сейчас собирается открывать или закрывать бизнес
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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