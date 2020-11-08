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"Правда тела". Почему лишний вес вызывает тяжелые формы COVID-19

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Тема:
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Лишний вес ведет к тяжелым осложнениям при COVID-19. По словам медиков, у пациентов с ожирением почти в 9 (!) раз выше риск летального исхода.

Радио
"Правда тела". Почему лишний вес вызывает тяжелые формы COVID-19

Человек с лишним весом как будто "не интересен природе": он годами живет в состоянии воспаления, а иммунная система ослаблена.

© Depositphotos / Bit245
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И это касается даже тех, кто говорит, что ему "комфортно быть толстым".

Почему у тех, кто сейчас не чувствует проблем из-за лишнего веса - в какой-то момент "шквал воспаления летит как телега с горы"? И что делать тем, кто понимает, что избавляться от жира - уже жизненно необходимо?

Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала "Доктор Павлова", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

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Подкасты РИА (367)



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