Политика Байдена будет важна для конкретных людей из ЦА - эксперт

Радио Казанцев о политике Байдена в Центрально-Азиатском регионе

Политика Джо Байдена будет больше важна для конкретных людей, которые планируют переехать в США по учебе или работе, считает директор Аналитического центра МГИМО доктор политических наук Андрея Казанцев.

При этом страны Центральной Азии могут диверсифицировать направления миграции.

"России столько трудовых мигрантов не нужно, Россия уменьшает сейчас их приток. Потому что экономически нет спроса на такое количество мигрантов. Но США не смогут составить конкуренцию, потому что туда много народа все равно не уедет из Центральной Азии", - сказал Казанцев.

По мнению эксперта, политика США в Центральной Азии всегда зависит от афганского фактора, а в этом вопросе у новой администрации Белого дома нет никаких планов, в то время как Дональд Трамп намеревался вывести войска из республики.

Также, по его словам, для стран - участниц ЕАЭС будут важны возможные антироссийские санкции, которые захочет ввести Байден.