18:49 10 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.09
  • EUR12321.81
  • USD10378.88
Поиск
© Sputnik / Владимир Трефилов

Опасно ли для здоровья долгое ношение медицинской маски — ответ врача

Радио
Получить короткую ссылку
61 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/0a/15372194.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201110/15372374/Opasno-li-dlya-zdorovya-dolgoe-noshenie-meditsinskoe-maski--otvet-vracha.html

Член комитета по социальной политике Совета Федерации РФ заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал о том, насколько средства индивидуальной защиты эффективны и опасны.

Радио
Опасно ли для здоровья долгое ношение медицинской маски — ответ врача
"Я бы разбил этот вопрос на две части. Первое — это насколько маски полезны и эффективны. То есть вопрос такой: нужно ли их вообще носить и предохраняют ли они от заражения? Совсем недавно было опубликовано японское исследование, и там выводы следующие: если оба человека носят медицинскую маску (именно медицинскую, потому что маски тоже разные), то это до 80% снижает риск заражения коронавирусом", — отметил эксперт.

Если один из двух человек носит маску, то цифра сокращается примерно в два раза. Если же оба пренебрегают данным требованием, то в этом случае появляется самый высокий риск заражения COVID-19. 

© Sputnik / Варвара Гертье
Как нужно носить маску: голубой стороной внутрь или наружу — ответил доктор Мясников

Получается, что ношение масок действительно предохраняет от инфицирования, продолжил медик.

"Вторая часть вопроса — по поводу углекислого газа. Я глубоко убежден, что опасность гиперкапнии (состояние, вызванное избыточным количеством CO2 в крови; отравление углекислым газом. — Sputnik) очень сильно преувеличена", — заявил Круглый.

Он напомнил о методике дыхательных упражнений, разработанной советским ученым К. П. Бутейко, которая, наоборот, говорила о пользе углекислого газа и вреде кислорода. 

"Я очень хорошо помню, что он (Бутейко. — Sputnik) призывал задерживать дыхание, чтобы дыхание было более редким. Так называемая гиперкапния у тех людей, которые носят маски... я думаю, что это преувеличено. Чтобы прямо была токсичная гиперкапния, чтобы человек страдал от недостатка кислорода при ношении масок... нет, это преувеличено", — подчеркнул врач.

Вреда от длительного ношения маски нет, резюмировал Круглый.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте. 

Теги:
здоровье, пандемия, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Осень глазами собак: протесты, холод и костюмы - фотолента
Колонна военной техники российских миротворцев готовится к отправке в Карабах
Российские миротворцы прибывают в Карабах - видео
Экспортная география: статистика по бизнесу



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться