Мирзиёев о войне в Карабахе, ситуации в Кыргызстане и поиске компромиссов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в онлайн-заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Особую обеспокоенность у него вызывает международная политическая и военная обстановка в ряде регионов мира.

Радио Шавкат Мирзиёев рассказал, за счет чего можно снять международную напряженность

"Мы приветствуем достигнутые договоренности о полном прекращении огня и прекращении всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, достигнутые при активном содействии Российской Федерации. Выражаем надежду на скорейшее восстановление мирной жизни в этом регионе", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

В своем выступлении лидер Узбекистана отметил миротворческую роль России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, выразив надежду, что кровопролитие в этом регионе скоро прекратится и жизнь вернется в нормальное русло.

Он также поприветствовал исполняющего обязанности главы Кыргызстана Садыра Жапарова, заметив, что Узбекистан желает братскому народу соседней республики стабильности и процветания и надеется на скорейшее налаживание политической жизни во благо народа.

Мирзиёев выразил обеспокоенность в связи с нарастающей международной напряженностью в отдельных регионах, видя особую задачу и роль Шанхайской организации сотрудничества в стабилизации обстановки.

"Перед нашей организацией сегодня стоят острые вызовы и угрозы, с которыми мы можем справить только благодаря нашей сплоченности, приумножения традиций добрососедства, равноправия взаимоуважения и учета интересов друг друга. Сегодня как никогда нам необходимо укреплять шанхайский дух всестороннего сотрудничества и взаимной поддержки. ШОС сильна только тогда, когда силен каждый из нас", — подчеркнул в своей речи президент Узбекистана.

Он добавил, что умение искать компромиссы и вырабатывать общие подходы в повестке дня способны обеспечить стабильное развитие и безопасность на пространстве всей Евразии.

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