Мирзиёев о войне в Карабахе, ситуации в Кыргызстане и поиске компромиссов

"Мы приветствуем достигнутые договоренности о полном прекращении огня и прекращении всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, достигнутые при активном содействии Российской Федерации. Выражаем надежду на скорейшее восстановление мирной жизни в этом регионе", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Мирзиёев выразил обеспокоенность в связи с нарастающей международной напряженностью в отдельных регионах, видя особую задачу и роль Шанхайской организации сотрудничества в стабилизации обстановки.
"Перед нашей организацией сегодня стоят острые вызовы и угрозы, с которыми мы можем справить только благодаря нашей сплоченности, приумножения традиций добрососедства, равноправия взаимоуважения и учета интересов друг друга. Сегодня как никогда нам необходимо укреплять шанхайский дух всестороннего сотрудничества и взаимной поддержки. ШОС сильна только тогда, когда силен каждый из нас", — подчеркнул в своей речи президент Узбекистана.
Он добавил, что умение искать компромиссы и вырабатывать общие подходы в повестке дня способны обеспечить стабильное развитие и безопасность на пространстве всей Евразии.
Подробнее слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.