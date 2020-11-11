Серенко: американцы могут затянуть вывод своих войск из Афганистана

Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко рассуждает о том, какие коррективы могут быть внесены в западную стратегию по ИРА при Джо Байдене на посту президента США.

Радио Серенко: при Байдене позиция США будет более жесткой в отношении "Талибана"*

В США 3 ноября состоялись выборы президента. Главными конкурентами были действующий глава государства — республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, демократ Джо Байден.

Седьмого ноября американские СМИ сообщили, что Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 214 голосов. Окончательные результаты пока не известны.

Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко сомневается, что Байден отменит подписанное в Дохе соглашение между правительством Афганистана и представителями "Талибана"*, поскольку проблема не в договоре, а в его исполнении. По словам Серенко, каждая сторона, особенно талибы, трактует этот документ по-своему. Соглашение, которое должно было стать шагом на пути к миру, спровоцировало в республике еще большую ожесточенность, отметил эксперт.

Байден заметно изменит западную стратегию по Афганистану, полагает Серенко.

"В последние месяцы <...> позиции Трампа и его команды и позиции НАТО были существенно отличными. Думаю, речь будет идти о том, чтобы политика новой администрации в Вашингтоне и НАТО стала вновь единой. Считаю, это будет одной из главных задач Байдена в отношении афганской ситуации. Даже важнее, чем соблюдение Дохинской сделки", — сказал политолог в беседе со Sputnik Таджикистан.

По его мнению, натовский акцент западной стратегии станет доминирующим в отношении Афганистана.

"До тех пор, пока "Талибан"* не снизит уровень насилия в Афганистане, НАТО не предполагает вывод своих войск оттуда. Это отличие от позиции Трампа, который обещал вывести все, что только можно. То есть американцы, скорее всего, затормозят вывод своих войск из Афганистана и будут его в большей степени согласовывать с союзниками по Альянсу", — подчеркнул политолог.

Позиция США в отношении "Талибана"* будет более жесткой, полагает он.

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* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран