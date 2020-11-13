"Джихадистский Голливуд" и другие виды вербовки — чем сегодня опасны экстремисты

Председатель Научно-консультативного совета при АТЦ СНГ Марианна Кочубей рассказала о новых методах вербовки молодежи со стороны террористических организаций. Под прицелом оказались и выходцы из стран бывшего Союза, в том числе узбекская и таджикская молодежь.

Радио "Джихадистский Голливуд" и другие виды вербовки — чем сегодня опасны экстремисты

Антитеррористический центр государств-участников СНГ многие годы борется с пропагандой экстремизма и терроризма, отметила Кочубей.

Она добавила, что ведется в том числе активная работа по противодействию вербовкам в ряды террористических организаций среди молодежи.

При этом методы вербовки постоянно совершенствуются, подчеркнула специалист.

Кочубей также заявила, что сегодня мир сталкивается с новой реальностью в медийном поле: появляются новые лидеры терроризма.

К примеру, если в предыдущие годы говорили, в основном, о том, какого качества пропаганда исходит в медийном пространстве от ИГ*, то сейчас уверенную конкуренцию ему составляет "медийная машина" "Талибана"*.

По словам Кочубей, внутри "Талибана"* сегодня выделяются не только этнические пуштунские подразделения (что было характерно для гражданской войны в Афганистане), но и группировки, состоящие из этнических узбеков и таджиков.

"Это, соответственно, южное и северное крыло "Талибана"*. И как раз-таки северное крыло ориентируется на таджикско-узбекскую молодежь, в том числе которая проживает в государствах СНГ. Мы анализируем видеоконтент, который размещается на ресурсах "Талибана"*, и видим, что массированно появились пропагандистские ролики на узбекском языке. Озвучивание идет на узбекском языке, но речь с акцентом", - заявила специалист.

Это, по ее словам, говорит о том, что озвучивает видеоролик человек, для которого узбекский язык - не родной.

Из этого можно сделать вывод, что изготовление подобной пропаганды уже "поставлено на конвейер".

"При этом сам видеоряд имеет очень качественную режиссуру и графику. Наши эксперты отмечают, что имеет место особая эстетика "Джихадистского Голливуда" и устойчиво присутствует такой формат, как видеоролик-обращение - это одновременно и пропаганда, и прямой призыв к действию", - продолжила Кочубей.

И хотя в видеороликах-обращениях почти никогда нет конкретных адресов или же объектов посягательств, такая массированная подача оказывает влияние на психику человека.

В конечном счете, он сам пойдет искать взрывчатку или же объект, добавила эксперт.

Она также отметила, что пропаганда террора в современном медийном формате уже создала самостоятельный пласт субкультуры, которая "начинает жить по собственным законам и влиять на мировоззрение неопределенно большого круга людей".

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* - террористические организации, запрещенные в РФ и ряде других стран