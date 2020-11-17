Какая вакцина от COVID-19 нужна Узбекистану — мнение инфекциониста

Фармацевтические компании и ведущие научно-исследовательские институты по всему миру работают сегодня над созданием эффективной вакцины от коронавируса. Россия первой в мире зарегистрировала препарат "Спутник V"— в настоящее время уже завершаются финальные испытания, показавшие эффективность вакцины на уровне 92%.
Врач-инфекционист из Узбекистана, работающий с коронавирусными больными с самого начала эпидемии в республике, считает, что вакцина не панацея от COVID-19, особенно закупленная из дальних регионов мира.
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"Я не питаю иллюзий по поводу вакцины от коронавируса. Дело в том, что штаммы от региона к региону сильно отличаются, поэтому, к примеру, какая-нибудь европейская или американская вакцина может совсем не подойти для нашего региона Центральной Азии. В этих условиях Узбекистану стоит разрабатывать свой препарат. Возможно, подойдет какая-то из вакцин, созданная, например, в Китае, который ближе к нам географически. Но еще раз говорю: пока у меня нет особых надежд на вакцинацию. Однако время покажет", — подчеркнул инфекционист.
Накануне Всемирная организация здравоохранения официально заявила, что только за счет вакцины пандемию коронавируса не победить — нужен комплексный подход к решению проблемы, в том числе за счет укрепления системы здравоохранения стран и более глубоких исследований подобных вирусов и болезней.
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