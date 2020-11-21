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Ямб, хорей и реформа Ломоносова. Почему наша поэзия богаче западной?

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Sputnik Узбекистан
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Стихи без рифмы в зарубежной литературе давно популярнее классической поэзии. Правда, что рифмы исчерпали себя еще в прошлом веке?

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Ямб, Хорей и реформа Ломоносова. Почему наша поэзия богаче западной?

Почему наша поэзия богаче западной?

Объясняем на примерах и сравнениях с другими языками и рассказываем, чем отличается ямб от хорея, какие бывают схемы рифмовки и как Ломоносов завершил реформу русской поэзии.

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