Ямб, хорей и реформа Ломоносова. Почему наша поэзия богаче западной?

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Стихи без рифмы в зарубежной литературе давно популярнее классической поэзии. Правда, что рифмы исчерпали себя еще в прошлом веке?