Ямб, хорей и реформа Ломоносова. Почему наша поэзия богаче западной?

Почему наша поэзия богаче западной?
Объясняем на примерах и сравнениях с другими языками и рассказываем, чем отличается ямб от хорея, какие бывают схемы рифмовки и как Ломоносов завершил реформу русской поэзии.
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Стихи без рифмы в зарубежной литературе давно популярнее классической поэзии. Правда, что рифмы исчерпали себя еще в прошлом веке?
Почему наша поэзия богаче западной?
Объясняем на примерах и сравнениях с другими языками и рассказываем, чем отличается ямб от хорея, какие бывают схемы рифмовки и как Ломоносов завершил реформу русской поэзии.
Слушайте подкасты РИА Новости.
Обсуждены вопросы по разработке критериев оценки ожирения сотрудников госорганов и запуску системы онлайн-мониторинга для анализа полученных результатов на основе составленного рейтинга.
В отделении интервенционных процедур ежегодно начнут проводить свыше тысячи малоинвазивных диагностических и терапевтических процедур при остром коронарном синдроме, острых нарушениях кровообращения головного мозга.
В соответствии с жилищным Кодексом Узбекистана, необходимые параметры площади жилого помещения устанавливаются хокимиятами областей.
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