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Заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев
© Sputnik / Александр Натрускин

Эксперт о предоплате за электроэнергию: есть более эффективные меры

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201125/15477446/Ekspert-o-predoplate-za-elektroenergiyu-est-bolee-effektivnye-mery.html

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев объяснил, чем обусловлена инициатива Минэнерго о переходе на систему предоплаты за электроэнергию.

Радио
Эксперт о предоплате за электроэнергию: есть более эффективные меры

В Минэнерго Узбекистана предложили поставлять электроэнергию физическим и юридическим лицам только по предоплате, а не постфактум за последний месяц. 

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Однако это не очень распространенная практика, отметил старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

По его словам, как правило, люди сначала получают услугу, а потом уже ее оплачивают.

Безусловно, есть случаи, когда потребитель выбирает предоплатный тариф: сначала оплачивает плановый объем потребления, затем получает эту электроэнергию и потом происходит окончательный перерасчет.

Однако эта опция "предоплаты" всегда добровольная, насильно заставить на нее перейти нельзя, подчеркнул эксперт.

"Случаев, когда целая страна и все потребители переходили бы на предоплатные тарифы, я и не вспомню. Даже в советское время в плановой социалистической экономике мы обычно платили по факту оказанной услуги, а не до. Тем более мы не получали угроз об отключении в случае неоплаты будущего потребления", — заявил Кондратьев в беседе со Sputnik Узбекистан.

Он отметил, что инициатива Минэнерго республики может быть связана с платежеспособностью спроса, так как в экономическом плане последние полгода были непростыми и для коммерческих, и для бытовых потребителей.

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Снижаются доходы населения и компаний, что, в свою очередь, приводит к тому, что не все потребители могут вовремя и полностью платить за электроэнергию.

Эксперт считает, что в этих условиях не удивительно, что регулятор пытается ввести такую меру, как предоплата.

"Мне кажется, что эта мера — не рыночная. Она не будет эффективной. Думаю, эффективнее бы здесь были экономические стимулы. Например, предоставление скидок, если потребитель выбирает предоплатный тариф, или если оплачивает заранее, или же в срок полностью потребленную электроэнергию. Это было бы более эффективно", — пояснил Кондратьев. 

Полный комментарий эксперта о том, почему система предоплаты имеет скорее больше минусов, чем плюсов, слушайте в радиоподкасте. 

Теги:
Минэнерго, Узбекистан, оплата, электричество, электроэнергия



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