Как Узбекистан будет готовить своих Джобсов и Гейтсов: Пекось об IT-центре

"Эта подготовка должна вестись со школьной скамьи, с углубленного изучения математики и информатики. Это база для будущих специалистов сферы. Что касается данного центра, то это уникальная площадка для реализации смелых идей и стартапов. Ведь проблема сегодня в том, что у начинающих разработчиков порой нет ни ресурсов, ни возможностей, ни банально площадки, где бы они могли презентовать свой продукт, показать его в лучшем виде. А ведь без этого никакую, даже самую перспективную, разработку не внедрить и не вывести на рынок. Теперь такие возможности появились. Можно прямо после пары спуститься вместе с командой единомышленников и обсудить свой проект, получить консультацию резидентов IT-центра и вместе воплотить в жизнь", — пояснил Олег Пекось.
Он добавил, что по всей республике сейчас активно продолжается работа по повышению цифровой грамотности населения. Национальная программа затрагивает все регионы и районы, причем нет никаких ограничений по возрасту. Любой гражданин может прийти в центры повышения компьютерной грамотности и получить нужный ему объем знаний в данной сфере.
"Для регистрации там учитывается множество факторов: общая успеваемость в школе, наличие сертификатов о прохождении онлайн-курсов и тестов по теме высоких технологий, наличие каких-то своих разработок и другие моменты. В любом случае, ни один гражданин нашей страны, который хочет попробовать себя в IT, не останется без внимания и получит возможность реализовать свой проект", — заключил собеседник.
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