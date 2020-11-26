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Олег Пекось - Первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан по вопросам цифровой экономики и электронного правительства
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Как Узбекистан будет готовить своих Джобсов и Гейтсов: Пекось об IT-центре

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Первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана по вопросам цифровой экономики и электронного правительства Олег Пекось рассказал о возможностях первого IT-инкубатора и бизнес-центра на базе Университета Инха.

Радио
Как Узбекистан будет готовить собственных Джобсов и Гейтсов: Пекось об IT-центре
В Университете Инха открылся новый IT-инкубатор для реализации проектов в сфере высоких технологий. По словам замминистра, новый IT-центр должен стать своего рода магнитом, притягивающим идеи молодых разработчиков. При этом подобные бизнес-инкубаторы - это лишь одно из звеньев общей системы подготовки кадров в сфере высоких технологий. 

"Эта подготовка должна вестись со школьной скамьи, с углубленного изучения математики и информатики. Это база для будущих специалистов сферы. Что касается данного центра, то это уникальная площадка для реализации смелых идей и стартапов. Ведь проблема сегодня в том, что у начинающих разработчиков порой нет ни ресурсов, ни возможностей, ни банально площадки, где бы они могли презентовать свой продукт, показать его в лучшем виде. А ведь без этого никакую, даже самую перспективную, разработку не внедрить и не вывести на рынок. Теперь такие возможности появились. Можно прямо после пары спуститься вместе с командой единомышленников и обсудить свой проект, получить консультацию резидентов IT-центра и вместе воплотить в жизнь", — пояснил Олег Пекось.

Он добавил, что по всей республике сейчас активно продолжается работа по повышению цифровой грамотности населения. Национальная программа затрагивает все регионы и районы, причем нет никаких ограничений по возрасту. Любой гражданин может прийти в центры повышения компьютерной грамотности и получить нужный ему объем знаний в данной сфере.  

Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов
© Foto : МГТУ им. Н. Э. Баумана
Какие программисты сейчас востребованы в Узбекистане — Вехов
Что касается молодежи, которая хочет стать частью команды IT-специалистов, то сделать это можно через специальный портал IT-талантов, который заработает в республике с января 2021 года.

"Для регистрации там учитывается множество факторов: общая успеваемость в школе, наличие сертификатов о прохождении онлайн-курсов и тестов по теме высоких технологий, наличие каких-то своих разработок и другие моменты. В любом случае, ни один гражданин нашей страны, который хочет попробовать себя в IT, не останется без внимания и получит возможность реализовать свой проект", — заключил собеседник.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
стартап, программирование, информационные технологии, университет Инха



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