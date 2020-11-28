Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
Не верю! Допинг, подставные матчи, контракты с армией: фейки и киберспорт
Киберспорт - официально признанный в России вид спорта, со своими чемпионатами и многомиллионными фондами. И, как любому спорту, ему присущи договорные матчи и допинг-скандалы. А также специфические обманы: подмена игроков, читерство, прокачка чужих аккаунтов. Как не потерять деньги на турнирах и ставках в киберспорте?
Разбираемся в теме вместе с президентом Федерации компьютерного спорта России и бывшим киберспортсменом Дмитрием Смитом.
Узбекистан достиг определенных успехов в противодействии коррупции: принят основополагающий закон, регулирующий данную сферу, образованы соответствующие структуры. Но все еще остаются ощутимые пробелы в правовом поле, дающие возможность находить в нем лазейки.
Выздоровели в общей сложности по всей республике 69 859 человек или 96% от общего числа заболевших. На сегодняшний день продолжают лечение в инфекционных клиниках 2 180 пациентов с положительным диагнозом COVID-19.