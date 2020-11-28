Не верю! Допинг, подставные матчи, контракты с армией: фейки и киберспорт

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

Радио Не верю! Допинг, подставные матчи, контракты с армией: фейки и киберспорт

Киберспорт - официально признанный в России вид спорта, со своими чемпионатами и многомиллионными фондами. И, как любому спорту, ему присущи договорные матчи и допинг-скандалы. А также специфические обманы: подмена игроков, читерство, прокачка чужих аккаунтов. Как не потерять деньги на турнирах и ставках в киберспорте?

Разбираемся в теме вместе с президентом Федерации компьютерного спорта России и бывшим киберспортсменом Дмитрием Смитом.

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