В Минздраве рассказали о готовности к клиническим испытаниям российской вакцины

Узбекистан планирует вакцинацию населения от коронавируса. Более 100 компаний в мире сейчас работают над созданием вакцины. В этой связи Минздрав Узбекистана рассматривает предложения двух компаний из Китая и компании из России, которая выпускает вакцину "Спутник V", рассказал глава ведомства.
"Одна из китайских компаний предлагает на безвозмездной основе предоставить 6 тысяч доз для проведения третьей фазы клинических испытаний. Это предложение принято, и проба данных вакцин проходит необходимое испытание в фармкомитете нашей страны", - отметил Хаджибаев.
У российской компании мы запросили как минимум 500 доз для проведения третьей фазы клинических испытаний. После этого будет принято решение о приобретении вакцин, сказал глава Минздрава РУз.