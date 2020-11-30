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Министр здравоохранения РУз Абдухаким Хаджибаев
Sputnik / Дильшода Рахматова

В Минздраве рассказали о готовности к клиническим испытаниям российской вакцины

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Глава Минздрава Узбекистана Абдухаким Хаджибаев рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан о том, на каком этапе сейчас находятся переговоры с китайскими и российскими компаниями о приобретении вакцин от коронавируса.

Радио
В Минздраве рассказали о готовности к клиническим испытаниям российской вакцины

Узбекистан планирует вакцинацию населения от коронавируса. Более 100 компаний в мире сейчас работают над созданием вакцины. В этой связи Минздрав Узбекистана рассматривает предложения двух компаний из Китая и компании из России, которая выпускает вакцину "Спутник V", рассказал глава ведомства.

"Одна из китайских компаний предлагает на безвозмездной основе предоставить 6 тысяч доз для проведения третьей фазы клинических испытаний. Это предложение принято, и проба данных вакцин проходит необходимое испытание в фармкомитете нашей страны", - отметил Хаджибаев.

У российской компании мы запросили как минимум 500 доз для проведения третьей фазы клинических испытаний. После этого будет принято решение о приобретении вакцин, сказал глава Минздрава РУз.




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