В Минздраве рассказали о готовности к клиническим испытаниям российской вакцины

Глава Минздрава Узбекистана Абдухаким Хаджибаев рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан о том, на каком этапе сейчас находятся переговоры с китайскими и российскими компаниями о приобретении вакцин от коронавируса.

Радио В Минздраве рассказали о готовности к клиническим испытаниям российской вакцины

Узбекистан планирует вакцинацию населения от коронавируса. Более 100 компаний в мире сейчас работают над созданием вакцины. В этой связи Минздрав Узбекистана рассматривает предложения двух компаний из Китая и компании из России, которая выпускает вакцину "Спутник V", рассказал глава ведомства.

"Одна из китайских компаний предлагает на безвозмездной основе предоставить 6 тысяч доз для проведения третьей фазы клинических испытаний. Это предложение принято, и проба данных вакцин проходит необходимое испытание в фармкомитете нашей страны", - отметил Хаджибаев.

У российской компании мы запросили как минимум 500 доз для проведения третьей фазы клинических испытаний. После этого будет принято решение о приобретении вакцин, сказал глава Минздрава РУз.