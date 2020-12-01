Кузнецов рассказал, для чего в Узбекистане планируют поднять статус педагога

Исполнительный директор Российского общества политологов (РОП), профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Игорь Кузнецов прокомментировал законопроект "О статусе педагогического работника", разработанный Минюстом совместно с МНО и Минвузом.

Радио Кузнецов рассказал, для чего в Узбекистане планируют поднять статус педагога

Накануне Минюст совместно с Министерством народного образования и Министерством высшего и среднего специального образования разработали законопроект "О статусе педагогического работника". Исполнительный директор Российского общества политологов (РОП) Игорь Кузнецов объяснил, в чем его суть.

"Узбекистан двигается в колее исторической преемственности с советским периодом, потому что в советское время учителя имели значительную часть гарантий: тарифная сетка, которая учитывала квалификацию педагога и его стаж, продолжительный отпуск за интенсивность и сложность труда", - сказал спикер.

По мнению эксперта, сейчас правительство страны пытается поднять социальный статус учителя, так как он представляет собой несущий элемент государства и общества. Это поможет создать основательное впечатление об учительском труде, добавил политолог.

Как считает Кузнецов, предложение о наличии стажа для поступления в педагогический вуз страны выглядит неоднозначно. "Иметь пять лет стажа, а потом претендовать на высшее образование - не многие смогут выдержать", - пояснил профессор.

По словам ученого, проблема заключается в том, что людям без соответствующего образования сложно будет устроиться педагогом для наработки необходимого трудового стажа.

В целом, это хороший поворот к тем эффективным практикам, примененным в советское время, заключил эксперт.

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