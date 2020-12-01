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Пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Совет от Хабиба Нурмагомедова: как подготовиться к бою без вреда здоровью

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Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился секретом успеха и дал совет, как правильно подготовиться к поединку и при этом не навредить своему здоровью.

В Ташкенте состоялась пресс-конференция российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. Год назад, в ноябре 2019 года, он торжественно открывал в Узбекистане первый турнир смешанных единоборств и пообещал, что подобные соревнования будут проходить в республике регулярно, а сам он окажет необходимое содействие и Федерации, и молодым бойцам. Пандемия внесла коррективы, но от своих планов спортсмен не отказывается - просто сдвигаются сроки.

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Хабиб Нурмагомедов: многие бойцы ММА упускают очень важный элемент подготовки
Отвечая на вопросы журналистов, Хабиб рассказал, в чем секрет успеха, как правильно подготовиться к поединку. Такой тактике он придерживался сам, и она дала свои плоды.

"Многие бойцы ММА перед боем тренируются усиленно, бьют перчатки, бегают, силовые упражнения. Но они пренебрегают или недооценивают важность спаррингов. Это необходимый элемент подготовки. чтобы приблизить себя максимально к реальным условиям поединка. Я обычно брал себе в клетку по три достойных соперника, которые меняются в течение 25 минут. Если ты можешь при этом всех троих загонять, значит ты уже готов выходить против серьезного бойца", — подчеркнул Нурмагомедов.

В тоже время чемпиона UFC предостерег от неправильного выстраивания графика таких поединков, заметив, что в перерывах между боями лучше не злоупотреблять спаррингами, чтобы не нанести себе лишнюю травму.

Пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Хабиб рассказал, когда в Ташкенте будет проведен очередной вечер боев
"В любом случае, это серьезная нагрузка на мышцы, колени, на голов, в целом на организм. Если ты готовишься к конкретному выступлению за два-три месяца помимо интенсивных тренировок такие поединки полезны, но не в промежутках между боями. Это надо помнить и учитывать", — заключил Хабиб.

Отвечая на вопрос, когда в Узбекистане может состояться очередной турнир по смешанным единоборствам. спортсмен отметил, что пока есть планы провести соревнования в мае-июне. К тому времени, надеется он, ситуация с коронавирусом в мире и в республике стабилизируется и можно будет без риска для здоровья устроить полноценный спортивный праздник.

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Теги:
Ташкент, Узбекистан, спорт, Хабиб Нурмагомедов



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