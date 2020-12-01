Совет от Хабиба Нурмагомедова: как подготовиться к бою без вреда здоровью

В Ташкенте состоялась пресс-конференция российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. Год назад, в ноябре 2019 года, он торжественно открывал в Узбекистане первый турнир смешанных единоборств и пообещал, что подобные соревнования будут проходить в республике регулярно, а сам он окажет необходимое содействие и Федерации, и молодым бойцам. Пандемия внесла коррективы, но от своих планов спортсмен не отказывается - просто сдвигаются сроки.
"Многие бойцы ММА перед боем тренируются усиленно, бьют перчатки, бегают, силовые упражнения. Но они пренебрегают или недооценивают важность спаррингов. Это необходимый элемент подготовки. чтобы приблизить себя максимально к реальным условиям поединка. Я обычно брал себе в клетку по три достойных соперника, которые меняются в течение 25 минут. Если ты можешь при этом всех троих загонять, значит ты уже готов выходить против серьезного бойца", — подчеркнул Нурмагомедов.
В тоже время чемпиона UFC предостерег от неправильного выстраивания графика таких поединков, заметив, что в перерывах между боями лучше не злоупотреблять спаррингами, чтобы не нанести себе лишнюю травму.
Отвечая на вопрос, когда в Узбекистане может состояться очередной турнир по смешанным единоборствам. спортсмен отметил, что пока есть планы провести соревнования в мае-июне. К тому времени, надеется он, ситуация с коронавирусом в мире и в республике стабилизируется и можно будет без риска для здоровья устроить полноценный спортивный праздник.
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