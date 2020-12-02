Что сделает систему сдачи экзаменов для мигрантов в РФ прозрачнее — Крупнов

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов объяснил, зачем в России ввели новые правила прохождения экзаменационных испытаний для иностранных граждан.

Радио Что сделает систему сдачи экзаменов для мигрантов в РФ прозрачнее — Крупнов

В связи с изменениями в правилах сдачи экзаменов по русскому языку, истории и законодательству для мигрантов теперь сложность проверки знаний будет зависеть от цели пребывания иностранного гражданина в стране.

Как считает эксперт, данную инициативу можно только приветствовать.

"Главное, что этот экзамен не девальвируется, поскольку часто избыточные требования полностью не соответствовали контингенту экзаменуемых", - подчеркнул Юрий Крупнов.

Далее глава Наблюдательного совета Института демографии отметил важность процедуры определения уровня владения языком, позволяющей предъявить требования к трудовым мигрантам в России, которым необходимы базовые разговорные навыки.

Ранее вопросы решались с элементами коррупции либо по попустительству, из-за чего эффективность проверки знаний снижалась, добавил специалист.

По словам эксперта, сейчас актуальное значение приобретает создание официального реестра организаций для прохождения испытаний мигрантами. Это сделает процедуру проведения экзаменов для иностранных граждан в России более прозрачной, а также восстановит статус и смысл всей первоначальной идеи, заключил Крупнов.