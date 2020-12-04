Мирзиёев: запуск ТМЗ доказал, что вместе с Россией мы способны на многое

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев месте с главой Минпромторга России принял участие в торжественном открытии Ташкентского металлургического завода. Глава государства подчеркнул, что этот масштабный проект заложил прочный фундамент в двусторонние промышленные связи.

Радио Шавкат Мирзиёев: запуск ТМЗ доказал, что вместе с Россией мы способны на многое

"Сегодня мы присутствуем при историческом событии — открытии Ташкентского металлургического завода. Он стал ярким символом нашего укрепляющего сотрудничества. Первый камень был заложен в феврале 2017 года, на заре периода реформ. Многие не верили, что мы, не имеющие собственной черной металлургии, специалистов и технологии, способны реализовать проект такого масштаба. Но сегодня этот завод построен, что еще раз доказывает: вместе мы можем сделать очень многое, добиться любых результатов", — подчеркнул в своем выступлении Шавкат Мирзиёев.

Ташкентский металлургический завод был заложен в феврале 2017-го, а сегодня предприятие вступает в строй. В реализации масштабного проекта приняли участие российские компании, в том числе страховая компания "ЭКСАР", а также "Росэксимбанк". Россия поставила для завода свои производственные линии и оборудование, оказала помощь в монтаже и наладке.

Он добавил, что за последние 4 года отношения между Узбекистаном и Россией вышли совершенно на иной качественный уровень: объем торговли и инвестиций вырос вдвое, создано более одной тысячи новых российских или совместных предприятий, открылось восемь филиалов российских вузов. Это не случайно, особенно учитывая потребность в новых профессиональных кадрах в создающихся отраслях.

"Разумеется, для работы на открытых и еще создаваемых предприятиях нужны специалисты. Мы не можем привозить их из-за рубежа, мы должны уделять внимание подготовке собственных кадров, ученых, инженеров и других работников. Именно поэтому взаимодействие с РФ в сфере образования для нас также в приоритете", — добавил президент.

По его словам, запуск ТМЗ — это только начало долгосрочного сотрудничества и кооперации. На встрече с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым Шавкат Мирзиёев обсудил дальнейшие планы по стратегическому сотрудничеству в ключевых секторах экономики и промышленности.

"У нас в республике уже создано проектное бюро, которое занимается разработкой конкретных задач, но мы еще проговорили и скрупулезно обсудили стратегические моменты нашего сотрудничества. Главное, чтобы ни одна наша договоренность не осталась только на бумаге, а была реализована", — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что в Узбекистане по сути зарождается новая отрасль — черная металлургия. Помимо открывшегося в Ташкенте завода, в перспективе строительство горно-металлургического комплекса в Тебинбулаке, который в будущем должен стать основным поставщиком сырья для этого предприятия.

Что таит в себе Тебинбулак: характеристики месторождения и проект ГМК >>>

"Главная наша цель - сделать производство продукции окупаемым, чтобы было комфортно работать и нам, и нашим партнерам", — заключил Шавкат Мирзиёев.

Подробнее слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.