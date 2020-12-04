Мирзиёев: запуск ТМЗ доказал, что вместе с Россией мы способны на многое

"Сегодня мы присутствуем при историческом событии — открытии Ташкентского металлургического завода. Он стал ярким символом нашего укрепляющего сотрудничества. Первый камень был заложен в феврале 2017 года, на заре периода реформ. Многие не верили, что мы, не имеющие собственной черной металлургии, специалистов и технологии, способны реализовать проект такого масштаба. Но сегодня этот завод построен, что еще раз доказывает: вместе мы можем сделать очень многое, добиться любых результатов", — подчеркнул в своем выступлении Шавкат Мирзиёев.
"Разумеется, для работы на открытых и еще создаваемых предприятиях нужны специалисты. Мы не можем привозить их из-за рубежа, мы должны уделять внимание подготовке собственных кадров, ученых, инженеров и других работников. Именно поэтому взаимодействие с РФ в сфере образования для нас также в приоритете", — добавил президент.
По его словам, запуск ТМЗ — это только начало долгосрочного сотрудничества и кооперации. На встрече с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым Шавкат Мирзиёев обсудил дальнейшие планы по стратегическому сотрудничеству в ключевых секторах экономики и промышленности.
"У нас в республике уже создано проектное бюро, которое занимается разработкой конкретных задач, но мы еще проговорили и скрупулезно обсудили стратегические моменты нашего сотрудничества. Главное, чтобы ни одна наша договоренность не осталась только на бумаге, а была реализована", — подчеркнул глава государства.
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"Главная наша цель - сделать производство продукции окупаемым, чтобы было комфортно работать и нам, и нашим партнерам", — заключил Шавкат Мирзиёев.
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