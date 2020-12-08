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Экс-замдиректора ФМС РФ, специалист по миграционному законодательству Вячеслав Поставнин, архивное фото
© Sputnik / Руслан Кривобок

"Я не вижу проблем": Поставнин о разрешении въезда трудовым мигрантам в РФ

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201208/15560633/Ya-ne-vizhu-problem-Postavnin-o-peredvizheniyakh-migrantov-v-period-pandemii.html

Экс-замдиректора ФМС РФ, специалист по миграционному законодательству Вячеслав Поставнин прокомментировал ситуацию, связанную с предложением ТПП России упростить въезд мигрантам с семьями во время распространения эпидемии коронавируса COVID-19.

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По мнению экс-замглавы ФМС РФ, изъятие большого количества мигрантов из экономики страны привело к некоторым проблемам. 

Как сообщает эксперт, он не видит проблем с въездом трудовых мигрантов на территорию РФ, так как это чисто технический вопрос, который можно оперативно разрешить.

"Сдал анализы на коронавирус - и работай. Почему надо обязательно соблюдать карантин, если у нас есть достаточно эффективная вещь, как экспресс-анализ", - сказал Поставнин. 

Далее спикер подчеркнул, что прежде всего необходимо разработать стратегию, которая поможет в дальнейшем отличать высококвалифицированных специалистов от низкоквалифицированных из числа трудовых мигрантов Средней Азии, так как на сегодняшний день это самая большая проблема для миграционной политики России. "Мы не умеем вычислять их из этой большой массы", - добавил экс-замдиректора ФМС. 

© Sputnik / Александр Гальперин
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Кроме того, важно разграничить понятия "штучный" и "массовый" въезд высококвалифицированных трудовых мигрантов, чтобы понять, то ли речь идет о топ-менеджерах, работающих в крупных компаниях, или хороших сварщиках, укладчиках бетона, водителях и управляющих сложными механизмами, заключил Поставнин.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
мнение эксперта, Россия, коронавирус, пандемия, трудовые мигранты



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