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Эксперт РАНХиГС Егор Иванков
Фото предоставлено Егором Иванковым

Иванков: для эффективной работы госслужащих нужен четкий KPI в цифрах

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201215/15599030/Ivankov-dlya-effektivnoy-raboty-gossluzhaschikh-nuzhen-chetkiy-KPI-v-tsifrakh.html

Президент Узбекистана поручил повысить эффективность работы госслужащих. Доход чиновников будет напрямую зависеть от довольствия граждан. Эксперт РАНХиГС, президент ГК "Салюс" Егор Иванков новый подход и рассказал, за счет чего можно добиться успеха.

Глава государства подчеркнул, что госслужащие на местах в своей работе должны в первую очередь ориентироваться на конечный результат, на то, как живут люди, все ли их проблемы решены. Именно от уровня удовлетворенности населения будет зависеть и доход чиновников.

Радио
Иванков: для эффективной работы госслужащих нужен четкий показатель KPI в цифрах
По мнению Иванкова, такой подход больше похож на оценку эффективности управления через выполнения KPI.

"Безусловно, это должно способствовать выстраиванию эффективного диалога между властью и населением. Но пока непонятно, как этот уровень лояльности и удовлетворенности будет высчитываться. Нужны какие-то четкие показатели, лучше в конкретных цифрах. Например, уровень доходов, или рост производительности в регионе, или схожие показатели. Благодаря им можно будет четко определить эффективность управленцев на местах", — подчеркнул Иванков.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
госслужащие, Узбекистан



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