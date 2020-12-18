Россия нуждается в трудовых мигрантах — Полетаев

Международный день мигранта ежегодно проводится 18 декабря. В этот день в 1990 году Генассамблея ООН приняла конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Международный день был провозглашен 4 декабря 2000-го.
Директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев поздравил всех, кто причастен к этому празднику.
По его мнению, сегодня найти работу в РФ могут специалисты любого уровня из стран СНГ, пишет Sputnik Армения. Однако есть несколько критериев, определяющих успех в поиске работы. Основной из них — хорошее знание русского языка. Еще один критерий — "ориентирование в цифровом пространстве" — свободное владение гаджетами, мессенджерами и так далее.
"Также, на мой взгляд, важно знать какое-то ремесло. Профессионалы своего дела, следящие за новостями и умеющие работать с новыми материалами, всегда были востребованы", — сказал Полетаев.
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