13:39 18 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.45
  • EUR12671.88
  • USD10463.12
Поиск
LIVE:
Дмитрий Полетаев
© Foto : Из личного архива Дмитрия Полетаева

Россия нуждается в трудовых мигрантах — Полетаев

Радио
Получить короткую ссылку
48 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201218/15624295/Rossiya-nuzhdaetsya-v-trudovykh-migrantakh--Poletaev.html

Директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев рассказал, какими возможностями могут сегодня пользоваться в РФ мигранты из стран бывшего СССР.

Радио
В РФ массово востребованы мигранты с рабочими профессиями, особенно строители — эксперт

Международный день мигранта ежегодно проводится 18 декабря. В этот день в 1990 году Генассамблея ООН приняла конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Международный день был провозглашен 4 декабря 2000-го.

Директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев поздравил всех, кто причастен к этому празднику.

© Sputnik / Илья Питалев
Путин продлил период временного пребывания мигрантов в России — указ
"Международный день мигранта подчеркивает важность тех, кто приезжает на работу в другие страны, их роль в экономике. В России мигранты востребованы, мы нуждаемся в труде этих людей", — заявил эксперт.

По его мнению, сегодня найти работу в РФ могут специалисты любого уровня из стран СНГ, пишет Sputnik Армения. Однако есть несколько критериев, определяющих успех в поиске работы. Основной из них — хорошее знание русского языка. Еще один критерий — "ориентирование в цифровом пространстве" — свободное владение гаджетами, мессенджерами и так далее.

"Также, на мой взгляд, важно знать какое-то ремесло. Профессионалы своего дела, следящие за новостями и умеющие работать с новыми материалами, всегда были востребованы", — сказал Полетаев.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Россия, трудовые мигранты, Мигранты, мигрант



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Самые высокооплачиваемые знаменитости 2020 года по версии Forbes
Встреча глав стран СНГ с участием президента России Владимира Путина
Саммит СНГ под председательством Узбекистана — прямая трансляция
Куда обращаться во время перебоев с газом и электричеством
Что делать, если в доме нет света и газа



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться