Россия нуждается в трудовых мигрантах — Полетаев

Директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев рассказал, какими возможностями могут сегодня пользоваться в РФ мигранты из стран бывшего СССР.

Радио В РФ массово востребованы мигранты с рабочими профессиями, особенно строители — эксперт

Международный день мигранта ежегодно проводится 18 декабря. В этот день в 1990 году Генассамблея ООН приняла конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Международный день был провозглашен 4 декабря 2000-го.

Директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев поздравил всех, кто причастен к этому празднику.

"Международный день мигранта подчеркивает важность тех, кто приезжает на работу в другие страны, их роль в экономике. В России мигранты востребованы, мы нуждаемся в труде этих людей", — заявил эксперт.

По его мнению, сегодня найти работу в РФ могут специалисты любого уровня из стран СНГ, пишет Sputnik Армения. Однако есть несколько критериев, определяющих успех в поиске работы. Основной из них — хорошее знание русского языка. Еще один критерий — "ориентирование в цифровом пространстве" — свободное владение гаджетами, мессенджерами и так далее.

"Также, на мой взгляд, важно знать какое-то ремесло. Профессионалы своего дела, следящие за новостями и умеющие работать с новыми материалами, всегда были востребованы", — сказал Полетаев.

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