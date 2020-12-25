Тигран Мкртычев: настоящему музею наплевать — ходит в него молодежь или нет

Возглавивший Государственный музей искусств Каракалпакстана имени Савицкого Тигран Мкртычев рассказал о том, каково истинное предназначение музейных комплексов и как сделать их посещение не только модным, но и полезным для молодежи.
По его мнению, совсем не обязательно, чтобы молодые люди валом валили в музеи, но важно, чтобы государство и общество понимали, зачем они нужны, а законодательная база была сформирована так, чтобы музеи не зависели от посещаемости в ущерб своему главному предназначению – хранить память и материальные объекты из прошлого.
Новый руководитель музея Савицкого убежден, что в первую очередь необходимо повышать уровень образования, где экспонаты музеев дополняли бы те знания, которые школьники и студенты черпают из книг.
"Как раз на этом переходе от книжного слова к материальному предмету и рождается образование. В этом контексте необходимо развивать при музеях учебные курсы и более тесно общаться с молодежью", — добавил Мкртычев.
По его мнению, мода на музеи придет вместе с модой на образованность.
О роли музеев в развитии общества и в воспитании молодежи слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.
Отметили важность активного вовлечения в сотрудничество администраций приграничных регионов, в том числе разработки ими отдельных дорожных карт по развитию межрегиональных инвестиционных и торгово-экономических связей.