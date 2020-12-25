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Директор музея имени Савицкого Тигран Мкртычев
© Sputnik / Виталий Белоусов

Тигран Мкртычев: настоящему музею наплевать — ходит в него молодежь или нет

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Возглавивший Государственный музей искусств Каракалпакстана имени Савицкого Тигран Мкртычев рассказал о том, каково истинное предназначение музейных комплексов и как сделать их посещение не только модным, но и полезным для молодежи.

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Тигран Мкртычев: музеи – хранители вечности, а молодежь всегда меняется
По словам Мкртычева, у музеев нет самоцели привлекать в свои залы молодежь, ведь поколения меняются, а хранящееся в фондах материальное культурное наследие остается вне времени.

"По-хорошему, настоящему музею наплевать – будет ходить в него молодежь или нет. Музеи – хранители вечности, а молодежь всегда будет другой", — отметил Мкртычев.

Директор музея имени Савицкого Тигран Мкртычев
© Sputnik / Виталий Белоусов
Первым делом — ревизия: Тигран Мкртычев о будущем музея Савицкого в Нукусе
По его мнению, совсем не обязательно, чтобы молодые люди валом валили в музеи, но важно, чтобы государство и общество понимали, зачем они нужны, а законодательная база была сформирована так, чтобы музеи не зависели от посещаемости в ущерб своему главному предназначению – хранить память и материальные объекты из прошлого.

Новый руководитель музея Савицкого убежден, что в первую очередь необходимо повышать уровень образования, где экспонаты музеев дополняли бы те знания, которые школьники и студенты черпают из книг.

"Как раз на этом переходе от книжного слова к материальному предмету и рождается образование. В этом контексте необходимо развивать при музеях учебные курсы и более тесно общаться с молодежью", — добавил Мкртычев.

По его мнению, мода на музеи придет вместе с модой на образованность.

О роли музеев в развитии общества и в воспитании молодежи слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.  

Теги:
молодежь, Государственный музей искусств имени Игоря Савицкого, Тигран Мкртычев



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