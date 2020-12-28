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Снизила ли пандемия заболеваемость другими инфекциями - ответ эксперта

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По мнению эксперта, люди стали внимательнее относиться к мытью рук и социальным контактам, а привело к тому, что снизилась заболеваемость инфекциями, которые раньше проходили на фоновом уровне.

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Дурманов: помимо коронавируса человеку угрожают другие опасные инфекции

Коронавирус мог отвлечь от других страшных заболеваний, считает эксперт по вопросам биологической безопасности и экологии Николай Дурманов в интервью Радио Sputnik.

"Так же, как 100 лет назад, 500 лет назад, 1000 лет назад вокруг нас крутится самое большое количество инфекций: и бактериальных, и вирусных, и грибковых. Можно предположить, и, собственно, статистика это показывает, то, что мы отодвинулись друг от друга на социально приемлемое расстояние, то, что мы надели маски, то, что мы стали внимательнее относиться к мытью рук и вообще к социальным контактам, привело к тому, что снизилась заболеваемость вот этими самыми инфекциями, которые раньше проходили на фоновом уровне. Хоть это и не очень корректно звучит, но не было бы счастья, да несчастье помогло. Коронавирусная пандемия снизила заболеваемость обычными инфекционными заболеваниями", – рассказал он.

Напомним, ранее стало известно, что в России отмечается снижение заболеваемости корью, дифтерией и коклюшем, острыми респираторными инфекциями. Благодаря мытью рук снизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями.

Теги:
радио, Аудио, пандемия, коронавирус



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