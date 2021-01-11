Теневую экономику в сфере миграции не изменить за один-два года — Полетаев

Директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев оценил, как будет развиваться миграционная сфера в ближайшие годы и насколько быстро удастся вывести из тени миллионы иностранных работников, находящихся в РФ.

Радио Где в России трудовым мигрантам будет проще устроиться в 2021 году — Полетаев

В ближайшие год-два ситуация на рынке будет оставаться сложной, труд мигрантов будет востребован, считает директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев.

"Если комментировать цифру в шесть миллионов трудовых мигрантов, которые сейчас якобы находятся в России, то, безусловно, это большая ошибка, потому что в эту цифру входят и те, кто находится в РФ с частными целями, на лечении, на учебе", — сказал Полетаев.

Конечно, иностранцев в России из-за пандемии стало меньше, но большинство оставшихся в РФ — это трудовые мигранты, отметил эксперт.

Что касается ситуации с теневой экономикой, то она, по мнению Полетаева, в ближайшие год-два меняться не будет.

"Она как минимум не уменьшится в размерах, соответственно, многие мигранты вынуждены будут работать в теневой экономике. Однако положение дел будет медленно, но улучшаться. Правительство России старается упразднить теневую экономику, во всем мире это тяжелая, затяжная борьба", — заявил эксперт.

По его мнению, российское миграционное законодательство ждет медленная либерализация.

"Количество россиян трудоспособного возраста снижается, поэтому у мигрантов будет больше возможностей получить либо вид на жительство, либо гражданство, также появится больше рабочих мест на периферии, особенно в сельском хозяйстве. Это процесс не быстрый, но новые возможности и новые места там появятся", — добавил Полетаев.

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