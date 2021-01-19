Иммунолог: COVID станет таким же сезонным заболеванием, как и ОРВИ

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал выводы ВОЗ о том, что COVID-19 может превратиться в сезонную инфекцию.

Радио Иммунолог: COVID станет таким же сезонным заболеванием, как и ОРВИ

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала о возможном развитии ситуации с COVID-19.

По ее словам, велика вероятность, что в будущем коронавирус превратится в эндемическое заболевание с низким уровнем угрозы.

Однако это при условии эффективной глобальной программы вакцинации жителей планеты.

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов согласен с тем, что COVID-19 со временем превратится в сезонную инфекцию, как ОРВИ или грипп.

"Конечно, коронавирус станет одним из ОРВИ, он уже является одним из возбудителей острых респираторных вирусных инфекций... как это будет связано с сезонами, надо еще посмотреть. Надо дождаться, чем закончится пандемия, а, по моему мнению, она закончится тем, что он станет природно-очаговой болезнью", — заявил Жемчугов в эфире радио Sputnik.

То есть, когда иммунная прослойка человечества составит примерно 70%, он "уйдет". Однако когда эта прослойка уменьшится, коронавирус снова "придет", добавил эксперт.

Правда, пока не ясно, на каком континенте это произойдет и будет ли вспышка повсеместной.

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