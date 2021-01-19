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Владислав Жемчугов
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Иммунолог: COVID станет таким же сезонным заболеванием, как и ОРВИ

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210119/15821079/Ekspert-COVID-stanet-takim-zhe-sezonnym-zabolevaniem-kak-i-ORVI.html

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал выводы ВОЗ о том, что COVID-19 может превратиться в сезонную инфекцию.

Радио
Иммунолог: COVID станет таким же сезонным заболеванием, как и ОРВИ

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала о возможном развитии ситуации с COVID-19.

По ее словам, велика вероятность, что в будущем коронавирус превратится в эндемическое заболевание с низким уровнем угрозы. 

Однако это при условии эффективной глобальной программы вакцинации жителей планеты. 

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов согласен с тем, что COVID-19 со временем превратится в сезонную инфекцию, как ОРВИ или грипп.

"Конечно, коронавирус станет одним из ОРВИ, он уже является одним из возбудителей острых респираторных вирусных инфекций... как это будет связано с сезонами, надо еще посмотреть. Надо дождаться, чем закончится пандемия, а, по моему мнению, она закончится тем, что он станет природно-очаговой болезнью", — заявил Жемчугов в эфире радио Sputnik.

То есть, когда иммунная прослойка человечества составит примерно 70%, он "уйдет". Однако когда эта прослойка уменьшится, коронавирус снова "придет", добавил эксперт. 

Правда, пока не ясно, на каком континенте это произойдет и будет ли вспышка повсеместной. 

Полный комментарий слушайте в аудиозаписи. 

Теги:
ВОЗ, прогноз, мир, пандемия, коронавирус



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