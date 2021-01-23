Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове

Что правда, а что миф рассказывает писатель и литературовед Виктор Ерофеев.
Разбираем главные фейки о поэтах вместе с писателем, литературоведом и автором подкаста "Заговор классиков" — Виктором Ерофеевым.
Слушайте подкасты РИА Новости.
Пушкин лично учил поэзии Лермонтова, был чернокожим, в лицее учился на тройки и планировал быть с декабристами на Сенатской. Дантес пришел стреляться с кирасой под одеждой. Лермонтов погиб не на дуэли — его застрелил снайпер по приказу Николая I.
Что правда, а что миф рассказывает писатель и литературовед Виктор Ерофеев.
Разбираем главные фейки о поэтах вместе с писателем, литературоведом и автором подкаста "Заговор классиков" — Виктором Ерофеевым.
Слушайте подкасты РИА Новости.
Узбекистан и Россия в 2018 году подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Она станет первой во всей Центральной Азии.
Легендарный американский тележурналист, ведущий ток-шоу Larry King Live скончался на 88 году жизни.
По данным РФПИ, турецкие партнеры намерены использовать российский препарат как для вакцинирования населения страны, так и для производства на экспорт в третьи страны.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik