Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове

Пушкин лично учил поэзии Лермонтова, был чернокожим, в лицее учился на тройки и планировал быть с декабристами на Сенатской. Дантес пришел стреляться с кирасой под одеждой. Лермонтов погиб не на дуэли — его застрелил снайпер по приказу Николая I.