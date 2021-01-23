22:29 23 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.66
  • EUR12682.88
  • USD10500.81
Поиск
Не верю!
© Sputnik

Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА (398)
185 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210123/15849241/Intrigi-spletni-i-absurd-Razbiraem-glavnye-mify-o-Pushkine-i-Lermontove.html

Пушкин лично учил поэзии Лермонтова, был чернокожим, в лицее учился на тройки и планировал быть с декабристами на Сенатской. Дантес пришел стреляться с кирасой под одеждой. Лермонтов погиб не на дуэли — его застрелил снайпер по приказу Николая I.

Что правда, а что миф рассказывает писатель и литературовед Виктор Ерофеев.

Радио
Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове

Разбираем главные фейки о поэтах вместе с писателем, литературоведом и автором подкаста "Заговор классиков" — Виктором Ерофеевым.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (398)
Теги:
подкаст, фейки, писатель



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Варежки Сандерса: снимки с инаугурации Джо Байдена, превратившиеся в мемы
Как продвигается проект строительства АЭС в Узбекистане
Как продвигается проект строительства АЭС в Узбекистане — видео
Рейтинг постсосоветских стран по ценам на бензин
Залить на "десятку": Узбекистан в рейтинге цен на бензин



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться