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Председатель клуба авторской песни и поэзии Арча Тимур Валитов
Из личного архива Тимура Валитова

"Это было безумие": как узбекская публика принимала Высоцкого — Тимур Валитов

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Двадцать пятого января поэту, музыканту и актеру Владимиру Высоцкому исполнилось бы 83 года. Председатель ташкентского клуба авторской песни и поэзии "Арча" Тимур Валитов поделился своими воспоминаниями о кумире миллионов.

Радио
Тимур Валитов о концерте Высоцкого в Ташкенте: это было безумие — плотно, нервно, живо

Председатель клуба авторской песни и поэзии "Арча" Тимур Валитов не раз бывал на концертах Владимира Высоцкого — в том числе в Ташкенте.

"Как-то к нам приезжал ансамбль "Красные маки", он выступал в первом отделении, а во втором пел Владимир Семенович. Конечно, это было безумие! Переполненный огромный зал... Высоцкий пел примерно час. Это было настолько плотно, нервно, что трудно передать", — сказал Валитов.

Вид на город Зарафшан
© Sputnik / Дмитрий Бальтерманц
Высоцкий любил этот городок больше, чем Ташкент или Бухару — Тимур Валитов
В Узбекистане помнят Высоцкого, поют его песни, отметил он.

"Наша республика была у Владимира Семеновича в особом списке. Он любил приезжать в Зарафшан, бывал там чаще, чем в других городах — Ташкенте, Самарканде, Бухаре", — рассказал Тимур Валитов.

Уход этого артиста из жизни оказался страшной потерей, отметил он. 

"Думали, что Высоцкий — проходной певец, но время доказало обратное. Прошло более 40 лет, а его творчество по-прежнему живо, оно актуально и неповторимо", — заявил Валитов в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Подробности слушайте в аудиофайле.

Теги:
Культура, бард, Владимир Высоцкий, Тимур Валитов



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