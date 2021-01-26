"Это было безумие": как узбекская публика принимала Высоцкого — Тимур Валитов

Двадцать пятого января поэту, музыканту и актеру Владимиру Высоцкому исполнилось бы 83 года. Председатель ташкентского клуба авторской песни и поэзии "Арча" Тимур Валитов поделился своими воспоминаниями о кумире миллионов.

Радио Тимур Валитов о концерте Высоцкого в Ташкенте: это было безумие — плотно, нервно, живо

Председатель клуба авторской песни и поэзии "Арча" Тимур Валитов не раз бывал на концертах Владимира Высоцкого — в том числе в Ташкенте.

"Как-то к нам приезжал ансамбль "Красные маки", он выступал в первом отделении, а во втором пел Владимир Семенович. Конечно, это было безумие! Переполненный огромный зал... Высоцкий пел примерно час. Это было настолько плотно, нервно, что трудно передать", — сказал Валитов.

В Узбекистане помнят Высоцкого, поют его песни, отметил он.

"Наша республика была у Владимира Семеновича в особом списке. Он любил приезжать в Зарафшан, бывал там чаще, чем в других городах — Ташкенте, Самарканде, Бухаре", — рассказал Тимур Валитов.

Уход этого артиста из жизни оказался страшной потерей, отметил он.

"Думали, что Высоцкий — проходной певец, но время доказало обратное. Прошло более 40 лет, а его творчество по-прежнему живо, оно актуально и неповторимо", — заявил Валитов в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

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