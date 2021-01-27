Грозин об идее перенести выборы президента Узбекистана: цели и последствия

В Узбекистане предлагают перенести сроки выборов президента и Олий Мажлиса с конца декабря на конец октября. По мнению заведующего отделом Средней Азии института СНГ Андрея Грозина, такую меру диктуют глобальные обстоятельства, а не политические риски.

Радио В планах перенести выборы президента Узбекистана нет конспирологии— Грозин

"Тут совершенно не стоит искать какой-то конспирологии. В мире непростая экономическая обстановка, кроме того, ситуация с пандемией развивается по синусоиде - то взлеты, то падения. Да, во всех странах наблюдается рост социальной активности, есть определенные проблемы и в Узбекистане, но там, в отличие от некоторых государств региона, они не замалчиваются, а выносятся на публичное обсуждение для поиска решений. Тот же кризис в энергетической сфере всем известны и понятен и идет работа по выходу из этой ситуации. Но в любом случае узбекистанцы пока верны взятому Шавкатом Мирзиёевым курсу на реформирование", — подчеркнул эксперт.

По словам Грозина, проблемы в мировой экономике и затянувшаяся пандемия коронавируса вынуждают менять планы не только простых людей, но и целые государства. Это исключительно прагматичный подход, не связанный с опасениями действующей власти о своем положении.

Он добавил, что у действующей власти внушительный кредит доверия от населения, так что предложения по переносу выборов на более ранний срок явно не носят политического подтекста.

Что касается прогнозов, то, по мнению Грозина, вряд ли стоит ожидать какой-то глобальной смены курса или смены национального лидера. Страна продолжает поступательное развитие и реформирование даже в таких объективно непростых глобальных условиях.

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