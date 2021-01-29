Последний романтический герой: кинокритик о том, каким был Василий Лановой

Сегодня не стало народного артиста СССР Василия Ланового. Ему было 87 лет. Кинокритик Ирина Павлова рассказала, каким запомнится для всех этот легендарный артист.

Радио Последний романтический герой: кинокритик о том, каким был Василий Лановой

По словам Павловой, Василий Семенович стал олицетворением того, чего уже давно нет ни на сцене, ни в кино, ни в жизни ― последним романтическим героем, для которого сегодня попросту не осталось места.

Кинокритик вспоминает, что первую популярность Лановому принесла его роль Павки Корчагина в фильме "Как закалялась сталь".

Образ юного, прекрасного, летящего на коне с шашкой героя навсегда остался в сердцах зрителей, подметила кинокритик.

И таким он представал практически во всех кинокартинах, в которых принимал участие.

"Эта прямая спина, и горящий взор, и эта шашка наголо в прямом и переносном смысле были с ним всегда. Когда говорят: "Уходит поколение титанов"... конечно, оно уходит, но титанов было много, а Лановой один. И он не последний титан, слава богу, они еще есть, их мало, но есть. А вот романтический герой был последний. Не потому что вымерли люди, а потому что вымер персонаж. Сегодня романтического героя нет ни на сцене, ни в кино, для него не осталось места. Не осталось места для человека, который всю свою жизнь до седины будет таскать букетики чужой жене, не изменяя своей юношеской любви... который будет махать кайлом на морозе, сжигаемый пневмонией, потому что нас не надо жалеть... который будет ставить на шхуне алые паруса, потому что его избранницу по-другому нельзя взять замуж, кроме как на шхуне с алыми парусами", ― сказала Павлова.

По ее словам, такого героя больше нет и никогда не будет.

Кинокритик знала артиста хорошо и рассказала, каким он был в жизни.

"Он и жил так же ― не мелькая. Его не было видно нигде, кроме крупных фестивалей. Он жил как писатель и художник, а не как артист. И рядом с ним была женщина. А другого человека рядом с Ириной Петровной Купченко невозможно себе представить. Даже для волшебника Янковского ее пришлось чуть-чуть упростить, потому что рядом с ней мог быть только принц Калаф и капитан Грей", ― поделилась Павлова.

Между тем Лановой всегда был "озорником, принимавшем участие во всех творческих дурачествах коллег и палочкой-выручалочкой, когда надо было поднять зал в овациях".

"Мы сегодня прощаемся с легендой, но с легендой, которая ушла не сгорбленной. Не выболевшей. Он ушел в свои 87 с прямой спиной, с гордой осанкой и орлиным взглядом, с которыми прожил свою прекрасную жизнь", ― добавила кинокритик.

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