Интервью с зоопсихологом. Как узнать, что вам хочет сказать кошка

Зачем люди заводят кошек? Поддаются ли они дрессировке и как воспитать котика с улицы? Как прекратить ночной "тыгыдык" и спасти свое кресло (и руки) от когтей?
Откуда взялась шутка про 40 кошек и почему кошачьи мемы так популярны? Как сказать своему котику, что вы его любите, или поругать, если он провинился?
Почему эти чистюли любят валяться в песке и в какие стереотипы о кошках люди продолжают верить до сих пор? Рассказывает зоопсихолог, автор книги "КОТоЛОГИКА. О чем молчит кошка" Марина Жеребилова.
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В ходе проведенных расследований, правоохранительными органами было возбуждено 18 уголовных дел, а также изъято 127 единиц инструментов, которые использовались для рубки.
Ежегодно 31 января во всем мире отмечают Международный день ювелира, который был учрежден в 2008 году в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров. О том, как реанимируется и поддерживается ювелирная отрасль в Узбекистане — в нашем обзоре.
Отмечается, что из около 13 тысяч врачей скорой помощи, 4 388 являются высококвалифицированными специалистами. Также 2 230 медиков имеют непрерывный трудовой стаж 10-20 лет, а 1 818 — более 20 лет.
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