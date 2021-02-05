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Российский режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан во время репетиции в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Режиссер Дмитрий Астрахан: пандемия сделала то, к чему бы мы шли лет 30

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Российский режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан прибыл в Ташкент, чтобы поставить пьесу "Леди на день". Он уверен, что человечество скоро справится с коронавирусом, зато на лицо прорыв новых технологий.

Радио
Режиссер Дмитрий Астрахан: пандемия сделала то, к чему бы мы шли лет 30

По словам режиссера, он не противопоставляет для себя два вида искусства – театр и кино, ему интересно работать в обоих направлениях.

Российский режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан во время репетиции в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"Если это хорошо, если получается, то я с удовольствием работаю и там, и там", — признается Астрахан.

Говоря о сегодняшней ситуации с пандемией коронавируса, которая весь 2020 год держала пустыми или полупустыми кино-  и театральные залы, он заметил, что рано или поздно человечество справится с этой напастью и жизнь вернется на круги своя.

"Ну ведь победили же люди чуму, а ведь это в каком было веке и с какими возможностями. Думаю, в наш век и пандемию одолеем и все будет как раньше. Другое дело, что произошел рывок – бум социальных сетей. Интернет-технологии. Мы пришли бы к этому, но, возможно, лет через 20-30, а так это свершилось буквально за два года. В том числе к этому подтолкнула пандемия", — добавил режиссер.

 Дмитрий Астрахан занимается с труппой молодежного театра Узбекистана постановкой пьесы "Леди на день". Премьера спектакля ожидается в апреле, а сама постановка будет идти 2-3 месяца.

Теги:
Дмитрий Астрахан, Театр, Узбекистан



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