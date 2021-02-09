Странам Центральной Азии нужно укреплять систему безопасности — эксперт

Регионам Южной и Центральной Азии на фоне сокращения американского контингента в Исламской Республике Афганистан (ИРА. — Прим. ред.) необходим новый формат систем безопасности, который укрепил бы сотрудничество государств, граничащих с ИРА, считает директор Центра геополитических исследований РТСУ, доктор исторических наук, профессор кафедры Зарубежного регионоведения и внешней политики РТСУ Гузель Майтдинова.
По ее мнению, необходимо разработать формат взаимодействия "7+2", в рамках которого можно было бы объединить и координировать усилия для предотвращения новых вызовов и угроз, пишет Sputnik Таджикистан.
В дальнейшем странам Центральной Азии и Афганистану нужно объединить усилия с РФ, США и Китаем для обеспечения безопасности и создания новых условий развития ЦА, полагает Гузель Майтдинова.
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