Странам Центральной Азии нужно укреплять систему безопасности — эксперт

Директор Центра геополитических исследований РТСУ Гузель Майтдинова рассказала, какие форматы межгосударственного взаимодействия для обеспечения стабильности в регионе уже существуют и еще могут быть созданы.

Радио Майтдинова: Центральной Азии нужно создать альянс с Россией, США и Китаем

Регионам Южной и Центральной Азии на фоне сокращения американского контингента в Исламской Республике Афганистан (ИРА. — Прим. ред.) необходим новый формат систем безопасности, который укрепил бы сотрудничество государств, граничащих с ИРА, считает директор Центра геополитических исследований РТСУ, доктор исторических наук, профессор кафедры Зарубежного регионоведения и внешней политики РТСУ Гузель Майтдинова.

Речь идет о Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, Иране, Пакистане и Китае, а также о странах, "имеющих приоритетный интерес в афганском государстве", как, например, у России и США, уточнила эксперт.

По ее мнению, необходимо разработать формат взаимодействия "7+2", в рамках которого можно было бы объединить и координировать усилия для предотвращения новых вызовов и угроз, пишет Sputnik Таджикистан.

В дальнейшем странам Центральной Азии и Афганистану нужно объединить усилия с РФ, США и Китаем для обеспечения безопасности и создания новых условий развития ЦА, полагает Гузель Майтдинова.

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