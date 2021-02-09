Угроза застройки сквера у "Голубых куполов": эколог рассказал, что делать

В Ташкенте объявлен конкурс на строительство Комплекса Независимости на территории одного из столичных парков. Зампред исполкома Экологической партии Саидрасул Сангинов предложил варианты решения спорного и волнующего горожан вопроса.

Радио Угроза застройки сквера у "Голубых куполов": эколог рассказал, что делать

Sputnik / Рамиз Бахтияров Сбор подписей за сохранение парка "Голубые купола" в Ташкенте

"Слушания – очень эффективный инструмент. Мы предлагаем собрать на обсуждение все заинтересованные стороны: представителя от горожан, представителей кенгаша, хокимията, Госкомэкологии, депутатов от Экологической партии в парламенте, сотрудников лесного хозяйства, ученых-ботаников из Академии наук и представителей от проектной команды. Нужно не только выразить и отстаивать свою позицию по конкретному скверу, но и представить альтернативы — где можно реализовать этот проект. Уже предложены примерно десять площадок, но по каждому варианту нужно смотреть", — подчеркнул Сангинов.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Парк "Голубые купола" в Ташкенте

Жители Ташкента опасаются, что очередной объект оставит их без парковой территории. Эколог призывает разбираться в ситуации, используя правовые механизмы — начиная с депутатских и парламентских запросов и заканчивая организацией общественных слушаний.

По его мнению, ранее с проектом Комплекса ознакомился президент страны, но перед принятием окончательного решения и перед проведением конкурса необходимо учесть все позиции и прийти к общему знаменателю.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Парк "Голубые купола" в Ташкенте

Подробнее слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.