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Сбор подписей за сохранение парка Голубые купола
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Угроза застройки сквера у "Голубых куполов": эколог рассказал, что делать

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В Ташкенте объявлен конкурс на строительство Комплекса Независимости на территории одного из столичных парков. Зампред исполкома Экологической партии Саидрасул Сангинов предложил варианты решения спорного и волнующего горожан вопроса.

Радио
Угроза застройки сквера у "Голубых куполов": эколог рассказал, что делать
Жители Ташкента опасаются, что очередной объект оставит их без парковой территории. Эколог призывает разбираться в ситуации, используя правовые механизмы — начиная с депутатских и парламентских запросов и заканчивая организацией общественных слушаний.

Сбор подписей за сохранение парка Голубые купола в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Сбор подписей за сохранение парка "Голубые купола" в Ташкенте
"Слушания – очень эффективный инструмент. Мы предлагаем собрать на обсуждение все заинтересованные стороны: представителя от горожан, представителей кенгаша, хокимията, Госкомэкологии, депутатов от Экологической партии в парламенте, сотрудников лесного хозяйства, ученых-ботаников из Академии наук и представителей от проектной команды. Нужно не только выразить и отстаивать свою позицию по конкретному скверу, но и представить альтернативы — где можно реализовать этот проект. Уже предложены примерно десять площадок, но по каждому варианту нужно смотреть", — подчеркнул Сангинов.
Парк Голубые купола в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Парк "Голубые купола" в Ташкенте

По его мнению, ранее с проектом Комплекса ознакомился президент страны, но перед принятием окончательного решения и перед проведением конкурса необходимо учесть все позиции и прийти к общему знаменателю.

Парк Голубые купола в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Парк "Голубые купола" в Ташкенте

Подробнее слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.  

Теги:
депутаты, Строительство, экология, парк, Ташкент



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