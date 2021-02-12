Почему мигранты из Центральной Азии незаменимы в сельском хозяйстве — эксперт

Доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод назвал причины, по которым для сезонных работ в РФ лучше всего подходят иностранцы.

Радио Почему мигранты из Центральной Азии незаменимы в сельском хозяйстве — эксперт

Во времена Советского Союза к сезонным работам привлекали работников заводов, НИИ, студентов, напомнил доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.

После распада СССР и превращения социалистической экономики в капиталистическую им на смену пришли мигранты из Северной Кореи, Китая и Средней Азии, в том числе и профессионально подготовленные, сплоченные бригады.

"Помимо того, что эти люди получали зарплату, которая их удовлетворяла, они еще и имеют генетические, традиционные навыки в плодоводстве и овощеводстве. В данных отраслях, может быть, и не нужно быть Ньютоном или Эйнштейном, но этот труд тяжелый, монотонный и не всем по нраву. Поэтому тут очень пригождаются навыки каждого конкретного народа. Жители Средней Азии любят заниматься огородничеством, овощеводством, плодоводством", — сказал Холод.

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