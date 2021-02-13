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Подкасты РИА Новости ЯсноПонятно
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"ЯсноПонятно". Офлайн знакомства: где найти свою любовь

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Тема:
Подкасты РИА (408)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210213/15994073.html

Размышляем, как сегодня заводить знакомства, чтобы они длились больше пяти минут. И правда ли считается, что знакомства – это целое искусство, которому специально обучают?

Радио
"ЯсноПонятно". Офлайн знакомства: где найти свою любовь

Он: знакомишься с девушкой на улице и чувствуешь себя шутом. Только жонглировать не приходится, чтобы с тобой заговорили, и тем более оставили номер телефона. Она: идешь спокойно на работу... И тут какой-то парень подкатывает, неуместно шутит, еще и просит "номерок". Как сегодня заводить знакомства?

Пойти на языковые курсы, в бар или записаться на кружок макраме. Или просто остановить красивую девушку на улице… чтобы познакомиться. С чего начать разговор, чтобы не показаться грубым или навязчивым? Как вежливо намекнуть, что не настроена разговаривать, и при этом не обидеть? 

Лина, Ксюша и Артем обсуждают смешные и милые истории знакомств. Клинический психолог Дарья Бондаренко рассказывает, почему так сложно заговорить с незнакомым человеком, и как преодолеть этот барьер.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (408)



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