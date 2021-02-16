Бышок: есть причина, почему Германия так поддерживает "Северный поток-2"

Исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок рассказал, в чем истинный интерес немецких властей вокруг строительства газопровода.

Радио Бышок: есть причина, почему Германия поддерживает "Северный поток-2"

Он отметил, что США уже давно придерживаются в политике принципа: "Будьте реалистами, требуйте невозможного".

Вашингтон, по словам эксперта, выдвигает своим партнерам непомерно жесткие условия, а потом якобы немного идет на уступки и озвучивает чуть более посильные требования.

И все это выдается за компромисс. Такая политика проводится с давних времен, и в случае с "Северным потоком-2" ситуация аналогичная, считает Бышок.

"На самом деле, очевидно, что для Германии принципиально важно сохранить собственную энергетическую безопасность, и здесь"Северный поток-2" поддерживается Германией не потому, что она любит Россию и поддерживает какие-то внутрироссийские практики (в том числе связанные с правами человека), а исключительно по своим внутренним причинам", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, все упирается в личные интересы страны.

"Если Германии будет хватать газа, она перестанет его покупать. Если будет нужно больше газа — снова станет его покупать: либо по "Северному потоку-2", либо по трубопроводу через Украину. Это вопрос не географии, а необходимости соблюдать собственный энергетический баланс", — убежден Бышок.

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