Как НАТО усиливает военное присутствие на российских границах — эксперт

Североатлантический альянс в последние годы усиливает военное присутствие у российских границ, "особенно в двух регионах — это Балтика и Черное море", заявил проректор по научной работе Дипломатической академии МИД РФ Олег Иванов.
По словам эксперта, "очень важный момент заключается в том, что натовцы отрабатывают и применение ядерного оружия".
"Проводятся военные учения, объединенные единым замыслом. В 1990-х годах и в начале нулевых маневры по таким сценариям не проходили. Все это меняет картину военного присутствия НАТО, которое нацелено именно на Россию", — сказал Иванов.
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