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Олег Иванов — проректор по научной работе Дипломатической академии МИД России
Sputnik / Владимир Трефилов

Как НАТО усиливает военное присутствие на российских границах — эксперт

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Проректор по научной работе Дипломатической академии МИД России Олег Иванов рассказал, какие действие Североатлантического альянса вызывают озабоченность в РФ.

Радио
Как НАТО усиливает военное присутствие на российских границах — эксперт

Североатлантический альянс в последние годы усиливает военное присутствие у российских границ, "особенно в двух регионах — это Балтика и Черное море", заявил проректор по научной работе Дипломатической академии МИД РФ Олег Иванов.

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"Конкретно это выражается в том, что в Прибалтике и в этой части Европы развернуты четыре батальона. Ситуация в Черном море также вызывает у нас озабоченность", — сказал Иванов во время онлайн-конференции о текущем состоянии отношений России с НАТО и вызовах для РФ от непредсказуемых действий альянса.

По словам эксперта, "очень важный момент заключается в том, что натовцы отрабатывают и применение ядерного оружия".

"Проводятся военные учения, объединенные единым замыслом. В 1990-х годах и в начале нулевых маневры по таким сценариям не проходили. Все это меняет картину военного присутствия НАТО, которое нацелено именно на Россию", — сказал Иванов.

Полный фрагмент слушайте в аудиофайле.

Теги:
политика, НАТО, Россия, США



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