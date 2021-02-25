Узбекистан имеет все шансы стать "ювелирным магнатом" — мнение эксперта

Радио Эксперт: у РУз есть все шансы стать "ювелирным магнатом"

В Узбекистане отечественным ювелирам открыли ряд впечатляющих возможностей: им разрешили ставить на свою продукцию собственное клеймо, изготавливать слитки и продавать свои изделия по Интернету.

Сырье искать не придется — его предоставят отечественные производители.

Также на два года в республике отменят таможенные пошлины на импорт жемчуга, алмазов и драгметаллов.

Все это предусмотрено новым постановлением главы государства.

Для ювелиров сырьем для производства изделий являются драгоценные металлы и камни, и если сырье будет поставляться за меньшую цену, то понизится и стоимость готовой продукции, заявил гендиректор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин.

"Это означает, что продукция, производимая узбекскими ювелирами, станет более конкурентоспособна и на внутреннем, и на внешнем рынке. Драгметаллы, возможно, есть и на Северном полюсе, но это надо добыть и огранить. То, что у вас есть залежи, это еще не значит, что вы имеете ограночное производство", — пояснил эксперт в беседе со Sputnik Узбекистан.

А огранка — дело непростое, это серьезная инвестиция, убежден Уткин.

По его словам, можно "сидеть на мешке с золотом и камнями", но не иметь никакого дохода от данной отрасли.

Уткин поприветствовал новое постановление главы республики и удивился, почему документ не приняли раньше.

"Может, действительно Узбекистан действует в этом вопросе в русле общей политики ЕАЭС, подписав соглашение о том, что в качестве наблюдателя они будут что-то выполнять... может, это просто совпадение, а, может, общая скоординированная политика", — продолжил эксперт.

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