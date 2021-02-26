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Кардиолог и телеведущий Александр Мясников
ТРК "Ямал - Регион"

Чего нам ждать от COVID — "циничный прогноз" на 2 года от доктора Мясникова

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Sputnik Узбекистан
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Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как будет дальше развиваться пандемия.

Радио
Чего нам ждать от COVID — "циничный прогноз" на 2 года от доктора Мясникова

Коронавирус стал неотъемлемой частью нашей жизни, и это новая данность, которая не изменится ни через год, ни через даже два, считает специалист.

"Будет расти прослойка вакцинированных, будет расти число людей, которые уже переболели, но я предполагаю, что вряд ли правительства многих стран откажутся от масок, потому что это видимая мера", — заявил Мясников в эфире "Вести ФМ".

По его словам, важно четко понимать, что есть только одна мера, которая приблизит момент возвращения мира к привычной жизни — это вакцинация.

© Sputnik / Евгений Биятов
Доктор Мясников ответил на 7 самых частых вопросов про вакцинацию

Это единственный способ воздействия на пандемию, считает врач.

"Если подходить цинично к оценке, если посмотреть откуда-нибудь с Марса на Землю, что там людишки делают, то я понимаю, что в общем-то инфекция будет идти, она будет распространяться... мы будем модифицировать вакцины", ― отметил Мясников.

Пока к человечеству не придет осознание, что это не какое-то стихийное бедствие, а новая реальность, — ничего не изменится, заявил специалист.

Между тем есть и кое-что положительное в "циничном прогнозе" Мясникова: доктор убежден, что смертность от коронавируса будет снижаться, ровно как и количество тяжелых случаев.

Но надо не забывать о том, что вирус тоже не дремлет: он постоянно мутирует, чтобы выжить. Человечеству нужно научиться его "обуздать" еще по меньшей мере несколько лет.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
прогноз, заболевания, здоровье, пандемия, коронавирус



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