20:07 08 Марта 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR12661.56
  • USD10517.12
Поиск
Мы все умрем. Но это не точно
© Sputnik

Мы все умрём. Шумовое загрязнение

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА (422)
66 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210308/16151913/My-vse-umrm-Shumovoe-zagryaznenie.html

Жители городов подвергаются постоянном шуму, который вызывает стресс, психологические расстройства, мигрени и даже сердечно-сосудистые заболевания. И шум генерирует не только техника, но и люди: коллеги, соседи, прохожие…

Радио
Мы все умрём. Шумовое загрязнение

Согласно классификации ВОЗ, шумовое загрязнение - вторая по серьёзности проблема экологии после загрязнения воздуха. Жители городов подвергаются постоянном шуму, который вызывает стресс, психологические расстройства, мигрени и даже сердечно-сосудистые заболевания. И шум генерирует не только техника, но и люди: коллеги, соседи, прохожие…

Как постоянный и назойливый шум отравляет нашу жизнь, даже если мы думаем, что привыкли к нему? Почему опенспейс в офисе не менее опасен для здоровья, чем завод или автотрасса? Как бороться с шумом на индивидуальном и муниципальном уровне? А что животные - на них влияет шумовое загрязнение?

На эти и другие вопрос отвечала Ксения Майорова - преподаватель Высшей школы урбанистики, научный сотрудник Научно-учебной лаборатории исследований мультисенсорного опыта пользователя городской среды.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (422)



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Глюкофон, козья ангорка и куклы-хохотушки — чем удивляют узбекские мастера
Сотрудники ГИБДД поздравлют женщин с 8 марта
Почему нарушаем? Инспекторы ГУБДД дарят автовладелицам цветы
Женщины Узбекистана — какие они?
Женское лицо Узбекистана



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться