Отопительную безопасность в Узбекистане проконтролирует специальная комиссия

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Соблюдение требований отопительной безопасности в Узбекистане будет контролировать республиканская комиссия, следует из постановления кабинета министров.
В комиссию вошли первый зампремьера – председатель правления АО "Узбекистон темир йуллари", замгенпрокурора, председатель правления АО "Узтрансгаз", первые заместители министров внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям.
Республиканская комиссия также подготовит предложения по предотвращению несчастных случаев.
Напомним, в конце октября этого года угарный газ стал причиной гибели четырех человек, трое из которых были несовершеннолетними, в Чиланзарском районе Ташкента. Дом пострадавшей семьи отапливался газовым котлом, установленным в подвале.