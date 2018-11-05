Отопительную безопасность в Узбекистане проконтролирует специальная комиссия

В комиссию вошли первый зампремьера – председатель правления АО "Узбекистон темир йуллари", замгенпрокурора, председатель правления АО "Узтрансгаз", первые заместители министров внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Соблюдение требований отопительной безопасности в Узбекистане будет контролировать республиканская комиссия, следует из постановления кабинета министров.

В комиссию вошли первый зампремьера – председатель правления АО "Узбекистон темир йуллари", замгенпрокурора, председатель правления АО "Узтрансгаз", первые заместители министров внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям.

Республиканская комиссия также подготовит предложения по предотвращению несчастных случаев.

© Sputnik / Виталий Аньков Когда в Ташкенте включат отопление

Постановлением утвержден состав региональных комиссий по системному изучению использования отопительных котлов и печей. Их возглавят хокимы областей и Ташкента, а также председатель Совета министров Каракалпакстана. Кроме того, привлечены руководители территориальных подразделений Саноатгеоконтехназорат, Уздавнефтгазинспекция, Министерства строительства и других.

Напомним, в конце октября этого года угарный газ стал причиной гибели четырех человек, трое из которых были несовершеннолетними, в Чиланзарском районе Ташкента. Дом пострадавшей семьи отапливался газовым котлом, установленным в подвале.