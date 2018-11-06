Чтобы газ не стал убийцей: МЧС напомнило правила безопасности

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана после череды происшествий напомнило, как избежать утечки газа и что делать, если она все-таки произошла.
Угарный газ может образовываться везде, где есть процесс горения. Самые распространенные источники — газовые приборы, масляные и газовые печи, двигатели, выбрасывающие выхлопные газы.
Риск отравления увеличивают трещины в печах, заблокированные трубы, забитый дымоход, недостаточный доступ свежего воздуха, тесные конструкции домов.
"Первыми признаками отравления являются мышечная слабость, головокружение, шум в ушах, тошнота, рвота, сонливость. Иногда, наоборот, кратковременная повышенная подвижность. Затем наступает расстройство координации движений, бред, галлюцинации, потеря сознания, судороги, кома и смерть от паралича дыхательного центра", — говорится в сообщении МЧС.
Были отмечены случаи гибели людей от последствий отравления спустя даже две-три недели после события.
Отравившегося угарным газом нужно вынести на свежий воздух. Расстегнуть ворот, освободить от стесняющей одежды. Привести пострадавшего в сознание помогут нашатырный спирт (смоченную им ватку следует держать не ближе чем в сантиметре от носа), щелочное питье, крепкий чай и кофе.
Еще один несчастный случай зафиксирован в Юнусабадском районе Ташкента: трое наемных рабочих задохнулись, пытаясь обогреться. В связи с участившимися ЧП от должности освобожден начальник райгаза.
За соблюдением требований отопительной безопасности в стране будет следить республиканская комиссия. Она также подготовит предложения по предотвращению несчастных случаев.