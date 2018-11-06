Чтобы газ не стал убийцей: МЧС напомнило правила безопасности

За неделю только в Ташкенте от угарного газа погибли семь человек. В республике проходят профилактические работы по предупреждению несчастных случаев при эксплуатации обогревательных приборов.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана после череды происшествий напомнило, как избежать утечки газа и что делать, если она все-таки произошла.

Угарный газ может образовываться везде, где есть процесс горения. Самые распространенные источники — газовые приборы, масляные и газовые печи, двигатели, выбрасывающие выхлопные газы.

Риск отравления увеличивают трещины в печах, заблокированные трубы, забитый дымоход, недостаточный доступ свежего воздуха, тесные конструкции домов.

"Первыми признаками отравления являются мышечная слабость, голово­кружение, шум в ушах, тошнота, рвота, сонливость. Иногда, наоборот, кратковременная повышенная подвижность. Затем наступает расстройство координации движений, бред, галлюцинации, потеря сознания, судороги, кома и смерть от паралича дыхательного центра", — говорится в сообщении МЧС.

Были отмечены случаи гибели людей от последствий отравления спустя даже две-три недели после события.

Отравившегося угарным газом нужно вынести на свежий воздух. Расстегнуть ворот, освободить от стесняющей одежды. Привести пострадавшего в сознание помогут нашатырный спирт (смоченную им ватку следует держать не ближе чем в сантиметре от носа), щелочное питье, крепкий чай и кофе.

© Sputnik / Александр Кряжев Отопительную безопасность в Узбекистане проконтролирует специальная комиссия

В конце октября в Ташкенте от острого отравления угарным газом умерли четыре человека. Дом, где они жили, отапливается газовым котлом, установленным в подвале помещения.

Еще один несчастный случай зафиксирован в Юнусабадском районе Ташкента: трое наемных рабочих задохнулись, пытаясь обогреться. В связи с участившимися ЧП от должности освобожден начальник райгаза.

За соблюдением требований отопительной безопасности в стране будет следить республиканская комиссия. Она также подготовит предложения по предотвращению несчастных случаев.