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Конфорки газовой плиты. Архивное фото

Чтобы газ не стал убийцей: МЧС напомнило правила безопасности

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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За неделю только в Ташкенте от угарного газа погибли семь человек. В республике проходят профилактические работы по предупреждению несчастных случаев при эксплуатации обогревательных приборов.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана после череды происшествий напомнило, как избежать утечки газа и что делать, если она все-таки произошла.

Угарный газ может образовываться везде, где есть процесс горения. Самые распространенные источники — газовые приборы, масляные и газовые печи, двигатели, выбрасывающие выхлопные газы.

Риск отравления увеличивают трещины в печах, заблокированные трубы, забитый дымоход, недостаточный доступ свежего воздуха, тесные конструкции домов.

"Первыми признаками отравления являются мышечная слабость, голово­кружение, шум в ушах, тошнота, рвота, сонливость. Иногда, наоборот, кратковременная повышенная подвижность. Затем наступает расстройство координации движений, бред, галлюцинации, потеря сознания, судороги, кома и смерть от паралича дыхательного центра", — говорится в сообщении МЧС.

Были отмечены случаи гибели людей от последствий отравления спустя даже две-три недели после события.

Отравившегося угарным газом нужно вынести на свежий воздух. Расстегнуть ворот, освободить от стесняющей одежды. Привести пострадавшего в сознание помогут нашатырный спирт (смоченную им ватку следует держать не ближе чем в сантиметре от носа), щелочное питье, крепкий чай и кофе.

Радиатор центрального отопления в квартире
© Sputnik / Александр Кряжев
Отопительную безопасность в Узбекистане проконтролирует специальная комиссия
В конце октября в Ташкенте от острого отравления угарным газом умерли четыре человека. Дом, где они жили, отапливается газовым котлом, установленным в подвале помещения.

Еще один несчастный случай зафиксирован в Юнусабадском районе Ташкента: трое наемных рабочих задохнулись, пытаясь обогреться. В связи с участившимися ЧП от должности освобожден начальник райгаза.

За соблюдением требований отопительной безопасности в стране будет следить республиканская комиссия. Она также подготовит предложения по предотвращению несчастных случаев.

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Теги:
МЧС Узбекистана, Узбекистан, безопасность, утечка газа



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    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

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