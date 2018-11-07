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Банки с энергетическими напитками

Узбекские депутаты нашли способ оградить молодежь от энергетиков

EARL S.CRYER / AFP
Общество
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За продажу несовершеннолетним запрещенных напитков предлагается ввести штрафы. Кроме того, действующий в республике закон "О рекламе" запрещает бесплатное распространение энергетиков среди лиц, не достигших 18 лет.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Депутаты предлагают ввести штрафы за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Вопрос был рассмотрен на заседании фракции демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" в законодательной палате Олий Мажлиса.

Продажа энергетиков лицам, не достигшим 18 лет, повлечет за собой штраф для граждан в размере от 5 до 10-кратного размера минимальной заработной платы, сообщает пресс-служба партии. Штраф для должностных лиц — от 7 до 15-кратного размера минимальной заработной платы.

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Напомним, что в законе "О качестве и безопасности пищевой продукции" указано, какие напитки считаются энергетическими. В законе "О рекламе" можно найти информацию о вреде от употребления энергетиков. Этот же закон запрещает бесплатное распространение образцов напитков среди несовершеннолетних, спонсорство мероприятий, организованных в основном для них, а также рекламу энергетических напитков в медицинских, спортивных и образовательных учреждениях.

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Теги:
демократическая партия "Миллий тикланиш", Узбекистан, несовершеннолетние, депутаты, закон



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