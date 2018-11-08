00:22 13 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
X Международный экономический саммит Россия — Исламский мир: KazanSummit. День первый

Внедрять халяль Узбекистану поможет Институт стандартов исламских государств

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
Получить короткую ссылку
136 0 0

Институт стандартов и метрологии исламских государств (SMIIC) функционирует при Организации исламского сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Узбекистан стал членом Института стандартов и метрологии исламских государств (SMIIC), что позволит активизировать сертификацию халяльной продукции, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Узстандарт".

"Решением 17-го заседания Совета директоров SMIIC Республика Узбекистан в лице агентства "Узстандарт" единогласно принята в члены данной структуры, функционирующей при Организации исламского сотрудничества", - сообщил представитель агентства. 

Участие в работе SMIIC позволит Узбекистану активизировать взаимодействие с исламскими государствами для внедрения стандартов и требований в области сертификации халяльной продукции, добавил представитель "Узстандарта".

Халяльная продукция российского производства
© Sputnik / Maxim Bogodvid
Узбекистан официально ввел стандарты "халяль" для продуктов
В начале октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации устава и правил процедуры SMIIC. В феврале "Узстандарт" официально ввел стандарты и нормативы пищевой продукции "Халяль". По оценке агентства, это позволит расширить рынки сбыта для производителей страны и содействовать развитию паломнического туризма в Узбекистане.

Халяль ("дозволенное") — все то, что разрешено у мусульман к употреблению и использованию, в том числе в пищу. Достоверность продукции подтверждается путем соответствующей маркировки, чему предшествует процесс сертификации на предмет соответствия стандарту.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Прощальный матч Аршавина за Кайрат
    Конец игры

    Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.

  • Линии электропередач. Архивное фото
    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

    Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.

  • Прощальный матч Аршавина за Кайрат
    Конец игры

    Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.

  • Линии электропередач. Архивное фото
    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

    Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
65-летний китаец мастерит авиамодели самолетов
Первым делом – беспилотники: китаец собирает летательные аппараты
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054