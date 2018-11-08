Тонкости языка: нужен ли Узбекистану новый алфавит

Кто поддержал разработку нового алфавита на основе латинской графики, а кто выступил против, Sputnik рассказала профессор Саодат Мухамедова.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. Член рабочей группы, созданной при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои, — профессор Саодат Мухамедова рассказал корреспонденту Sputnik о новом проекте узбекского алфавита на основе латинской графики.

Эксперты считают, что существующий алфавит не отражает полноту звуков государственного языка. В новой версии предлагается вновь ввести диакритические знаки вместо апострофов, благодаря чему алфавит станет более удобным для использования. В нем 28 букв, одно буквенное сочетание и апостроф, обозначающий твердый знак.

Новый вариант алфавита в настоящее время активно обсуждается в Сети.

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"Мы опубликовали усовершенствованный проект узбекского алфавита. Это только предложение, он еще не утвержден. Проект находится на обсуждении. Перед университетом была поставлена задача — разработать предложения по улучшению текущего алфавита и правописания. За 2,5 года мы выполнили эту задачу" – сказала Мухамедова.

По словам эксперта, университет получил более 100 письменных и устных предложений по вопросу нового алфавита, которые тщательно были изучены.

"Люди предложили заменить четыре буквы (Ў, Ғ, Ш, Ч) на более удобные в использовании”, — пояснила Мухамедова.

Вместе с тем, есть и те, кто выступает за сохранение нынешнего латинского алфавита в прежнем состоянии, ничего в нем не меняя. Однако, заметила эксперт, людям постоянно работающим с письменным узбекским языком изменения в алфавите значительно помогли бы.

На вопрос о том, как внедрение обновленного алфавита скажется на изменения в документах, в том числе паспортах, эксперт заметила, что в любом случае реформа языка будет проходить постепенно и не окажет негативного влияния.

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"Все будет поэтапно. Если обратите внимание, во многих местах слово "Узбекистан" на латинице написано неправильно. У буквы O апостроф должен смотреть вверх, а не вниз — как пишут во многих местах", — пояснила специалист.

Теперь вопросом целесообразности внедрения нового алфавита будут заниматься компетентные государственные органы. Пройдет ли в Узбекистане референдум по изменению алфавита или вопрос будет решаться на законодательном уровне, станет известно позже.

Напомним, в феврале этого года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита на латинскую графику. Новый алфавит также содержит 32 буквы, в нем отсутствуют апострофы, введены новые диакритические знаки и диграфы (sh, ch).