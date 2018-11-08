00:21 13 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Пациент во время процедуры очистки крови на аппарате Искусственная почка

Лечение почечной недостаточности в Узбекистане станет доступнее

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
Получить короткую ссылку
15110

Международная финансовая корпорация, входящая в группу Всемирного банка, а также министерства финансов и здравоохранения Узбекистана подписали соглашение о привлечении инвесторов в сферу услуг по гемодиализу в республике.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Минздрав Узбекистана привлечет инвесторов в сферу услуг по гемодиализу*, в этом ему поможет Международная финансовая корпорация (IFC). Ожидается, что впоследствии увеличится эффективность использования государственных ресурсов и повысится качество услуг, оказываемых населению.

"В качестве транзакционного советника, IFC поможет Министерству здравоохранения Узбекистана в подготовке проекта государственно-частного партнерства (ГЧП) по привлечению квалифицированных инвесторов из частного сектора для оказания услуг по гемодиализу", — цитирует РИА Новости сообщение представительства IFC в республике.

Операция в клинике урологии
© Sputnik / Сергей Гунеев
Центр нефрологии и трансплантации почки появится в Узбекистане
Напомним, что в конце августа немецкая компания VAMs GmbH и Минздрав Узбекистана подписали соглашение о создании в стране 20 центров гемодиализа до 2022 года на принципах ГЧП. Общий объем инвестиций оценивается в 27 миллионов долларов.

В настоящее время аппараты гемодиализа имеют только областные филиалы Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. При этом срок использования большинства гемодиализных машин превысил установленный.

Гемодиализ* - лечение острой и хронической почечной недостаточности с помощью аппарата "искусственная почка".

По теме

В Узбекистане впервые пересадили почку болеющему сахарным диабетом пациенту
Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, IFC, Узбекистан, здоровье, Медицина



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Прощальный матч Аршавина за Кайрат
    Конец игры

    Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.

  • Линии электропередач. Архивное фото
    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

    Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.

  • Прощальный матч Аршавина за Кайрат
    Конец игры

    Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.

  • Линии электропередач. Архивное фото
    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

    Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
65-летний китаец мастерит авиамодели самолетов
Первым делом – беспилотники: китаец собирает летательные аппараты
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054