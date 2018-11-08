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Младенец

ЮНИСЕФ назвал неприемлемым уровень младенческой смертности в Узбекистане

CC BY-SA 2.0 / Bridget Coila / Holding Hands With a Newborn Baby
Общество
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По данным международных экспертов, более половины смертельных случаев приходится на детей младше пяти лет. Среди основных причин такой печальной статистики ранние роды и инфекционные заболевания.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Уровень младенческой смертности в Узбекистане по-прежнему остается высоким: 57% смертей среди детей в возрасте до пяти лет в республике происходит в первые 28 дней жизни, то есть в неонатальный период. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЮНИСЕФ в стране.

Данные были озвучены на Национальном консультативном совещании по снижению предотвратимой смертности новорожденных и повышению качества ухода за ними.

Данные одного из последних докладов ООН свидетельствуют о существенном прогрессе в снижении смертности среди детей. Миллионы из них имеют большие шансы на выживание по сравнению показателями 1990 года. Но, несмотря на прогресс, только в прошлом году до своего пятого дня рождения умерли 5,4 миллиона детей, из которых 2,5 миллиона не дожили до двух месяцев.

"Мы высоко оцениваем усилия правительства Узбекистана по спасению жизни детей. К сожалению, показатели смертности новорожденных по-прежнему остаются высокими. Это неприемлемо, так как многие из этих новорожденных могли быть спасены", — отметил глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн.

Среди основных причин младенческой и детской смертности — инфекция, асфиксия и ранние роды.

Смертность среди рожениц в Узбекистане за 5 лет снизилась на 20% =>>

Ребенок в роддоме
© Sputnik / Павел Лисицын
Младенческая смертность в Узбекистане снизилась в прошлом году
Он отметил, что совершенствование услуг в области охраны здоровья новорожденных и матерей важно и для общего развития страны.

На совещании были разработаны рекомендации для искоренения предотвратимых смертей новорожденных. Кроме того, руководители Минздрава и другие специалисты договорились о мерах и решениях, которые позволят исправить ситуацию.

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Теги:
Узбекистан, смерть, ЮНИСЕФ



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    "Тюремный джихад"

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