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Суд по делу о гибели граждан Узбекистана при пожаре в автобусе

Суд вынес приговор по делу о сгоревших в автобусе узбекистанцах

Sputnik / Дмитрий Матвеев
Общество
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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (58)
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Виновными были признаны пять человек, в том числе три водителя автобуса. Их приговорили к пяти годам лишения свободы. Семьям погибших выплатят компенсации за моральный ущерб.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Суд в Актюбинской области Казахстана вынес приговор трем водителям автобуса, из-за пожара в котором погибли 52 человека. Они получили по пять лет лишения свободы. Учредитель транспортной компании и механик приговорены к трем с половиной годам тюрьмы, сообщает Sputnik Казахстан.

Осужденные в солидарном порядке должны выплатить семье каждого пострадавшего по два миллиона тенге (5,4 тысячи долларов) в качестве морального ущерба.

В январе этого года автобус, в котором находились 57 человек, сгорел на трассе Самара – Шымкент в Актюбинской области Казахстана.

Суд по делу о гибели граждан Узбекистана при пожаре в автобусе
Sputnik / Дмитрий Матвеев
Суд по делу о гибели граждан Узбекистана при пожаре в автобусе

Жертвами стали 52 человека, все они — граждане Узбекистана. Еще пять человек, в том числе водители-казахстанцы, спаслись.

Обвиняемыми по делу были признаны пять лиц: три водителя автобуса и два работника ТОО "Азия транзит сервис" — учредитель и механик товарищества, в обязанности которого входит осмотр автобуса перед рейсом.

"Трое водителей автобуса получили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Учредитель транспортной компании и механик приговорены к трем с половиной годам лишения свободы", - сообщила представитель суда.

В суде было установлено, что пожар произошел из-за нарушения водителями правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности: в салоне заглохшего на трассе автобуса для обогрева использовали паяльную лампу.

Суд по делу о гибели граждан Узбекистана при пожаре в автобусе
Sputnik / Дмитрий Матвеев
Суд по делу о гибели граждан Узбекистана при пожаре в автобусе

Действия учредителя компании квалифицировались как ненадлежащее исполнение обязанностей в коммерческих организациях, выпуск в эксплуатацию неисправного автотранспортного средства, повлекший смерть двух и более лиц, а также подделка официального документа, использование заведомо подложного документа. Механика обвиняли в выпуске в эксплуатацию неисправного автотранспортного средства, повлекшем смерть двух и более лиц.

Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (58)
Теги:
автобус, Узбекистанцы, Приговор



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