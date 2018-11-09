Ташкент будущего: каким станет город к 2025 году

В столице состоялась презентация проекта "Ташкент-2025: трансформация", который инициировали хокимият города и действующий при нем Общественный совет. Идеи реализует Центр урбанистики за счет спонсорских средств и грантов международных финансовых институтов.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. К сентябрю 2019 года будет разработана стратегия развития Ташкента до 2025 года. Инициаторы проекта ожидают, что к тому времени он станет современным, привлекательным для инвестиций и туризма городом, занимающим лидирующие позиции в регионе.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Презентация проекта "Ташкент-2025: трансформация" в хокимияте Ташкента

Сейчас формируются рабочие группы. Эксперты, как сообщили в пресс-службе хокимията, будут работать по шести направлениям: административная реформа, экономическая стратегия развития города, городское планирование, жилищно-коммунальное хозяйство, социальная сфера и инклюзивное развитие, экология.

Пресс-служба хокимията Ташкента Презентация проекта "Ташкент-2025: трансформация" в хокимияте Ташкента

Ожидается, что в будущем столица станет привлекательной для инвесторов и удобной для ведения бизнеса. Эксперты разработают комплекс мер, который позволит повысить уровень жизни ташкентцев.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Урбанист: горожанам необходимо участвовать в развитии Ташкента

Планируется сформировать комфортную городскую среду, поэтапно обновить коммунальные сети, сделать прозрачной систему формирования тарифов на услуги ресурсоснабжающих компаний, улучшить их финансовое положение и повысить качество услуг.

Кроме того, инициаторы считают необходимым решить проблему незаконной вырубки деревьев.