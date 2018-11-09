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Пустая инвалидная коляска

ЮНИСЕФ: уязвимое население Узбекистана нужно защитить от рисков

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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По результатам общенационального опроса домохозяйств, проведенного в июле 2018 года, 75 процентов семей в республике с низким доходом не получают социальные пособия.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Система социальной защиты в Узбекистане остается фрагментарной, что в итоге приводит к низкому качеству социальных услуг. Такое мнение высказала Юлия Олейник, руководитель отдела социальной политики представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане.

"Реформа системы социальной защиты должна быть приоритетной для обеспечения того, чтобы наиболее уязвимое население было защищено от рисков и потрясений", — отметила она на семинаре, где рассматривали результаты оценки системы соцзащиты в республике, проведенной по запросу правительства тремя международными организациями.

Так, около 10% валового внутреннего продукта в стране идут на социальное обеспечение и платежи — это хороший показатель в соответствии с международной практикой. Примерно 60% госбюджета направлено на социальные расходы. Но, по мнению экспертов, эффективность инвестиций необходимо усовершенствовать.

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"Дети, люди с инвалидностью и те, кто в неформальном секторе, недостаточно поддерживаются существующей системой. 75% семей с низким доходом не получают социальные пособия, согласно результатам общенационального опроса домохозяйств, проведенного в июле 2018 года", — говорится в сообщении ЮНИСЕФ по итогам мероприятия.

Отмечается, что фонд сотрудничает с правительством страны с целью совершенствования системы соцзащиты и поддерживает текущие реформы.

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Теги:
Государственные денежные пособия, ЮНИСЕФ, Узбекистан



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