Финансирование, страховки и стратегия: что еще ждет медицину Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил разработать проект концепции развития системы здравоохранения в Узбекистане до 2025 года.

ТАШКЕНТ, 10 ноя - Sputnik. В следующем году Узбекистан планирует направить на сферу здравоохранения на 30% больше бюджетных средств, чем в нынешнем, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании, посвященном анализу результатов осуществляемых реформ по развитию медицины в стране.

Он отметил, что в 2018 году из госбюджета на медицину было выделено на 40% больше средств по сравнению с 2017 годом.

Тем не менее глава государства раскритиковал результаты проводимых в сфере здравоохранения реформ, заявив, что в районах и отдаленных населенных пунктах жители не чувствуют эффекта от серьезных и коренных преобразований в медицинском обслуживании.

Президент поручил разработать проект концепции развития системы здравоохранения в Узбекистане до 2025 года.

Как отметили участники совещания, действующий сметный метод финансирования сферы устарел, медицинские учреждения финансируются исходя не из числа прошедших лечение больных, а количества койко-мест. Поэтому президент поручил с учетом современных требований и зарубежного опыта внедрить в качестве эксперимента в одном медицинском объединении каждого региона страны финансирование исходя из количества прошедших лечение в стационарных условиях.

На совещании речь также шла о поэтапном внедрении системы обязательного медицинского страхования начиная с 2021 года, о разработке соответствующих законов и подзаконных актов с привлечением консультантов из Южной Кореи, Сингапура, Германии и других стран.

Определены меры по развитию государственно-частного партнерства в медицине, оснащению некоторых лечебных учреждений высокотехнологичным оборудованием на основе этого механизма, предоставлению им полной финансовой независимости.

Особое внимание на совещании уделили вопросам реформирования медицинского образования. Президент поручил открыть филиалы престижных зарубежных образовательных учреждений, усилить интеграцию между научно-исследовательскими институтами и специализированными медицинскими центрами.